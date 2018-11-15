|
Праздничным концертом Солигорск отпраздновал 101-ую годовщину Великой Октябрьской революции
16.11.2018 — Разное | Soligorsk News
8 ноября 2018 11:24 2643
Праздничным концертом Солигорск отпраздновал 101-ую годовщину Великой Октябрьской революции
6 ноября текущего года в ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» состоялся праздничный концерт «Негаснущий свет октября», посвященный 101-годовщине Великой Октябрьской революции.
Настоящий экскурс в советское прошлое подарили солигорчанам и гостям города накануне Дня Великой Октябрьской социалистической революции артисты Дворца культуры г. Солигорска.
На торжественный концерт, посвященный 101-годовщине Октябрьской революции, в ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» собрались ветераны Великой Отечественной войны, жители и гости г. Солигорска.
С теплыми словами поздравления к землякам выступили член Солигорского районного комитета Коммунистической партии Беларуси Николай Павлович Корнейчук и председатель Солигорского районного Совета ветеранов Галина Викторовна Петрашко.
А настроение и вправду было возвышенным и праздничным, благодаря концертным номерам. Для зрителей различных возрастов, собравшихся в зале, свои музыкальные подарки дарили: Арина Курлович, Геннадий Сивцов, Виктория Корниевич, Андрей Цуба, Образцовый ансамбль танца «Искорка» (руководитель Наталия Матросова), участники театра поэзии и музыки «Созвучие» Дворца культуры г. Солигорска Сергей Масаковский и Наталья Макаревич (руководитель Галина Самуиловна Карака).
Концерт, лейтмотив которого — не попытка сохранить прошлое, а свидетельство того, что прошлое забывать нельзя, прошел на отлично и закончился громкими аплодисментами зрительного зала.
Час, который длился концерт, пролетел для зрителей незаметно. Но еще долго в стенах центра культуры звучали аплодисменты, крики «браво!» и «бис!».
Отдел новостей «СОЛИГОРСК – НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 ноября 2018 11:24 2643 Праздничным концертом Солигорск отпраздновал 101-ую...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)