

Праздничным концертом Солигорск отпраздновал 101-ую годовщину Великой Октябрьской революции Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев

6 ноября текущего года в ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» состоялся праздничный концерт «Негаснущий свет октября», посвященный 101-годовщине Великой Октябрьской революции.

Настоящий экскурс в советское прошлое подарили солигорчанам и гостям города накануне Дня Великой Октябрьской социалистической революции артисты Дворца культуры г. Солигорска.









На торжественный концерт, посвященный 101-годовщине Октябрьской революции, в ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» собрались ветераны Великой Отечественной войны, жители и гости г. Солигорска.













С теплыми словами поздравления к землякам выступили член Солигорского районного комитета Коммунистической партии Беларуси Николай Павлович Корнейчук и председатель Солигорского районного Совета ветеранов Галина Викторовна Петрашко.



Они вспомнили, как праздновался этот день в советские времена, как торжественно и волнительно проходили митинги, демонстрации и собрания, и, конечно же, поздравили присутствующих с праздником, пожелали им оптимизма, здоровья и хорошего праздничного настроения.











А настроение и вправду было возвышенным и праздничным, благодаря концертным номерам. Для зрителей различных возрастов, собравшихся в зале, свои музыкальные подарки дарили: Арина Курлович, Геннадий Сивцов, Виктория Корниевич, Андрей Цуба, Образцовый ансамбль танца «Искорка» (руководитель Наталия Матросова), участники театра поэзии и музыки «Созвучие» Дворца культуры г. Солигорска Сергей Масаковский и Наталья Макаревич (руководитель Галина Самуиловна Карака).









Концерт, лейтмотив которого — не попытка сохранить прошлое, а свидетельство того, что прошлое забывать нельзя, прошел на отлично и закончился громкими аплодисментами зрительного зала.





Час, который длился концерт, пролетел для зрителей незаметно. Но еще долго в стенах центра культуры звучали аплодисменты, крики «браво!» и «бис!».



Закончился торжественный концерт в честь 101- ой годовщины Великой Октябрьской революции праздничной дискотекой.



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