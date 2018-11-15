

Фредди Меркьюри, новые "Фантастические твари" и "Ральф против интернета". Афиша киноновинок ноября Автор: Эдуард Кидяев.

Давно ищете повод посетить кинотеатр? В этом ноябре кинематограф удивит любителей полного метра с разными вкусами. Любите ли вы пощекотать нервы ужасами или триллерами, обожаете фантастику, боевики, исторические фильмы или хотите сходить всей семьей на добрую семейную комедию? В нашем обзоре киноновинок месяца вы точно найдете себе фильм по душе!

Богемская рапсодия 2D (Великобритания, США, драма, биография, музыка) — уже в прокате





Яркая биографическая драма о легендарной группе Queen и их выдающемся вокалисте Фредди Меркьюри повествует о пути к успеху, взлетах и падениях, творческом поиске, дружбе и любви. Фильм обязан своим названием композиции «Bohemian Rhapsody» из альбома «A Night At The Opera» (1975), написанной Фредди Меркьюри, которого в фильме сыграл Рами Малек.

Пришелец 2D (Россия, приключения, фантастика, драма) — в прокате с 8 ноября.





В центре сюжета фантастическoгo фильма oт режиссёрoв Александра Куликoва и Михаила Расхoдникoва нахoдится кoмандир кoсмическoгo кoрабля, сoвершившегo высадку на Марсе. В результате несчастнoгo случая главный герoй oстался на неизведаннoй «краснoй» планете в пoлнoм oдинoчестве, кoгда oстальные члены экипажа, пoсчитав свoегo кoмандира пoгибшим, oтправились oбратнo на Землю. Смoжет ли кoсмoнавт выжить на незнакoмoй планете и как ему удастся справиться сo всеми труднoстями?

Фантастические твари 2: Преступления Грин-де-Вальда 3D (Великобритания, фэнтези, приключения, семейный) — в прокате с 15 ноября.





Согласно сюжету, злой волшебник Геллерт Грин-де-Вальд сбегает из заточения и собирает сторонников, чтобы подчинить себе весь мир. Чтобы победить его, молодой Альбус Дамблдор обращается за помощью к своему бывшему студенту, а ныне ловцу фантастических животных — Ньюту Скамандеру

Девушка, которая застряла в паутине 2D (Великобритания, Германия, Швеция, Канада, США, триллер, драма, криминал) — в прокате с 8 ноября.





В жизни девушки-хакера Лисбет Саландер (Клэр Фой) и журналиста Микаэля Блумквиста (Сверрир Гуднасон) наступили перемены, и теперь каждый из героев занят своими проблемами. Лисбет объявила войну криминальной империи своего отца, стремясь изничтожить даже самые малые её остатки. У Микаэля трудный период – критики и коллеги устроили ему травлю, упрекая в утрате профессионализма, а его журналу «Миллениум» грозит «недружественное поглощение» крупным медиаконцерном. И всё же старым знакомым суждено встретиться снова, когда Блумквист ввязывается в расследование убийства знаменитого шведского профессора Болдера, специалиста в области искусственного интеллекта. Саландер же выясняет, что за этим преступлением могут стоять её самые злейшие враги ‒ безжалостные киберпреступники, зовущие себя Пауками, которые очень скоро начнут терроризировать весь Стокгольм, а также команду журнала «Миллениум» и самих Блумквиста и Саландер.

Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин 2D (США, ужасы, фэнтези, комедия, приключения, семейный) — уже в прокате.





В заброшенном доме парочка ребят находит странную книгу «Беспокойный Хеллоуин» Р. Л. Стайна. Друзья быстро понимают, почему книгу спрятали подальше от всех, когда небольшой городок заполняют монстры разной степени ужасности.

Чародейка 2D (Дания, Норвегия, Венгрия, Чехия, фэнтези, семейный) — уже в прокате.





Однажды таинственная черная кошка царапает 12-летнюю девочку Клару. После этого девочка обретает уникальный дар – умение разговаривать с животными. Вскоре она узнает от своей тети, что принадлежит к древнему клану ведьм. Вместе с тетей и друзьями Клара отправляется спасать мир дикой природы от могущественной злой ведьмы. Впереди их ждет множество опасностей и увлекательных приключений.

Ральф против интернета 3D (США, мультфильм, фэнтези) — в прокате с 22 ноября.





На этот раз Ральф и Ванилопа фон Кекс выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять бескрайние просторы интернета, который может и не выдержать сокрушительного обаяния громилы.

Проигранное место 2D (Россия, ужасы) — уже в прокате.





Среди старшеклассников бытует легенда о «проигранном месте» в кинотеатре — говорят, что каждый, кто покупает туда билет, обречен на смерть. Никто не воспринимает эту историю всерьез, но вскоре серия жутких убийств заставляет компанию друзей вспомнить о зловещей легенде. Старшеклассники начинают собственное расследование, но сами оказываются под подозрением. Загнанные в ловушку страхом и недоверием друзья решают бросить.

Оверлорд 2D (США, ужасы, фантастика, боевик) — в прокате с 8 ноября.





В центре сюжета находятся два десантника, чьей миссией становится уничтожение радиовышки немцев в течение «Дня Д». Вскоре герои обнаруживают, что помимо нацистских солдат им противостоят также загадочные сверхъестественные силы ‒ целые армии окровавленных зомби, которые возникли в результате секретного эксперимента.

Внутри себя 2D (Беларусь, триллер) — в прокате с 22 ноября.





У молодого и талантливого фотографа Максима Каверина всё в жизни хорошо: интересная работа, красавица-жена Ольга. Неожиданно он получает заказ на серию фотографий одного из старинных домов города. Герой отправляется делать снимки и не подозревает, какой трагедии идёт навстречу.

Робин Гуд. Начало 2D (США, боевик, приключения) — в прокате с 29 ноября.





Английский Город Шервуд охвачен коррупцией и злом — тем, что мы на современном сленге называем беспределом. Это увидел Робин Гуд, вернувшийся с одного из походов. Он, не долго думая, собирает команду из тех, кто пострадал от преступных владык и оказался вне преступных законов. Теперь и они попробуют вершить судьбы.

Вдовы 2D (Великобритания, США, триллер, драма, криминал) — в прокате с 22 ноября.





История о жёнах грабителей, погибших при неудачном налёте. Новоиспечённые вдовы берутся сами закончить начатое, разобраться с полицией и конкурентами, а главное — выяснить, кто же подставил их мужей.

Соната 2D (Великобритания, Франция, Латвия, Россия, триллер, детектив) — в прокате с 22 ноября.





Виртуозная скрипачка Роза (Фрея Тингли) наследует старое поместье отца — знаменитого композитора (Рутгер Хауэр), который ушел из жизни при странных обстоятельствах. Ничего не зная о жизни отца-затворника, Роза берется за расшифровку последней написанной им сонаты и невольно запускает изощренный механизм, задуманный композитором задолго до ее рождения. Кажется, и дом, и его окрестности хранят такие тайны, что даже самое талантливое произведение их не искупит.

Всё или ничего 2D (Россия, комедия, приключения) — в прокате с 29 ноября.





Офисный планктон — опасный зверь, если его разозлить. Трое менеджеров-неудачников объединяются в почти преступную группировку в попытке свергнуть обнаглевшего начальника, который безбожно обворовывает компанию. Друзья разрабатывают экстремальный план, как выкрасть 50 миллионов у босса и восстановить справедливость. Но как это бывает у новичков — всё идёт не по плану. Настоящим хозяином мешка с деньгами оказывается совсем не тот, на кого охотились герои — и вот тут у них начинаются реальные проблемы с криминальным миром.

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