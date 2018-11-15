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Оксфордский словарь назвал слово 2018 года (+видео)

16.11.2018 — Разное | Полымя  
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Оксфордский словарь назвал прилагательное «токсичный» словом 2018 года, пишет американская газета The New York Times.

Оксфордский словарь назвал слово 2018 года (+видео)

Глава электронной версии Оксфордского словаря Кэтрин Коннор Мартин отметила, что за прошедший год на сайте был отмечен интерес к слову «токсичный». Однако слово было выбрано не исходя из данных статистики употребления, а из-за широкого спектра контекстов, в которых оно употребляется в наши дни. В частности, его говорят и для описания процессов загрязнения окружающей среды, и для описания токсичных сообществ, токсичной политики.

В 2017 году словом года было «youthquake», дословно «молодежетрясение» (по аналогии с earthquake — землетрясение). Оно обозначает значительное культурное, политическое или социальное изменение, вызванное действиями или влиянием молодежи. В 2016-м словом года была «постправда». Понятие описывает или обозначает обстоятельства, при которых объективные факты оказываются менее важными при формировании общественного мнения, чем призывы к эмоциям и личным убеждениям.

Источник: БелТА
Видео: Oxford Dictionaries

 
 
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Оксфордский словарь назвал прилагательное «токсичный» словом 2018 года, пишет американская газета The New York Times. Глава электронной версии Оксфордского словаря
 
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