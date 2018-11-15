Оксфордский словарь назвал слово 2018 года (+видео)

Оксфордский словарь назвал прилагательное «токсичный» словом 2018 года, пишет американская газета The New York Times.
Глава
В 2017 году словом года было «youthquake», дословно «молодежетрясение» (по аналогии с earthquake — землетрясение). Оно обозначает значительное культурное, политическое или социальное изменение, вызванное действиями или влиянием молодежи. В 2016-м словом года была «постправда». Понятие описывает или обозначает обстоятельства, при которых объективные факты оказываются менее важными при формировании общественного мнения, чем призывы к эмоциям и личным убеждениям.
Источник: БелТА
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