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В Минске чествовали участников юношеских Олимпийских игр
16.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
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«Самый сложный вопрос сегодня в нашем спорте – это переход из детского спорта во взрослый. Мы очень часто теряем хороших спортсменов. У них глаза горят, на них приятно смотреть, они очень грамотно рассуждают, они любят страну, они любят родину, они любят спорт. Вот это желание детское, которое сегодня у них есть, его надо сохранить», – подчеркнул министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.
Следующие летние юношеские Олимпийские игры пройдут в 2022 году в столице Сенегала Дакаре.
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