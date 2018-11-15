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В Минске чествовали участников юношеских Олимпийских игр

16.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске сегодня чествовали участников Третьих юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе, передает телеканал «МИР 24». 

Спортсмены привезли на родину два золота, три серебра и четыре бронзы. В далекой Аргентине честь республики защищали 37 юниоров, которые бились за победу в 16 видах спорта. Сразу две золотых медали для страны завоевал дзюдоист Артем Колосов. 

«Я тренировался семь дней в неделю по две тренировки. Это очень большой труд. Мне помогла победить уверенность», – сказал юноша.

«Самый сложный вопрос сегодня в нашем спорте – это переход из детского спорта во взрослый. Мы очень часто теряем хороших спортсменов. У них глаза горят, на них приятно смотреть, они очень грамотно рассуждают, они любят страну, они любят родину, они любят спорт. Вот это желание детское, которое сегодня у них есть, его надо сохранить», – подчеркнул министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

Следующие летние юношеские Олимпийские игры пройдут в 2022 году в столице Сенегала Дакаре. 



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Теги: Минск
 
 
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В Аргентине честь страны защищали 37 спортсменов. Они привезли на родину два золота, три серебра и четыре бронзы.
 
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