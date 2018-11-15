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Важнейшая победа! Люксембург - Беларусь 0:2

16.11.2018 00:17 — Разное | Партизан  
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Гости уверенно провели большую часть матча и лишь в конце второго тайма позволили Люксембургу напрячь Горбунова.


Фото: АБФФ

В параллельном матче этой группы Молдова оказалась сильнее Сан-Марино (1:0). 
Теперь турнирное положение группы D2 выглядит следующим образом: 
Беларусь — 11 очков (5 игр), Люксембург — 9 (5), Молдова — 8 (5), Сан-Марино — 0 (5).
 
Теперь все в руках и ногах ребят Криушенко, пишет tribuna.com


 
 
Ссылка на источник 24
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Гости уверенно провели большую часть матча и лишь в конце второго тайма позволили Люксембургу напрячь Горбунова.
 
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