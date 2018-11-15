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Важнейшая победа! Люксембург - Беларусь 0:2
Гости уверенно провели большую часть матча и лишь в конце второго тайма позволили Люксембургу напрячь Горбунова.
Фото: АБФФ
В параллельном матче этой группы Молдова оказалась сильнее Сан-Марино (1:0).
Теперь турнирное положение группы D2 выглядит следующим образом:
Беларусь — 11 очков (5 игр), Люксембург — 9 (5), Молдова — 8 (5), Сан-Марино — 0 (5).
Теперь все в руках и ногах ребят Криушенко, пишет
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Гости уверенно провели большую часть матча и лишь в конце второго тайма позволили Люксембургу напрячь Горбунова.
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