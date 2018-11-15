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Объятия на прощание и напутственные слова. В Гродно начался осенний призыв

16.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Продлится он до конца ноября. В первый день из областного сборного пункта на службу отправились 189 юношей. Служить они будут в воинских частях специальных операций,  военной комендатуре Минска  и воинских частях внутренних войск.
 
Объятия на прощание и напутственные слова. В Гродно начался осенний призыв
 
– Призывники Гродненщины отправятся для прохождения службы в воинские части, расположенные на территориях Гродненской, Брестской и Минской областей. Мы идем на встречу всегда рассматриваем просьбы об альтернативной службе, в этом году у нас на рассмотрении три заявления, –  рассказал военный комиссар военного комиссариата Гродненской области полковник Вячеслав Раманенко.  
 
Объятия на прощание и напутственные слова. В Гродно начался осенний призыв
 
В торжественной церемонии приняли участие ветераны Вооруженных Сил, представители Гродненского областного комитета ОО «БРСМ», представители Белорусского союза офицеров и родители призывников.
 
Объятия на прощание и напутственные слова. В Гродно начался осенний призыв
Объятия на прощание и напутственные слова. В Гродно начался осенний призыв
Объятия на прощание и напутственные слова. В Гродно начался осенний призыв
Объятия на прощание и напутственные слова. В Гродно начался осенний призыв
Объятия на прощание и напутственные слова. В Гродно начался осенний призыв
Объятия на прощание и напутственные слова. В Гродно начался осенний призыв
 
На территории сборного пункта было суетливо, будущих солдат пришли провожать целыми семьями. 
 
– У меня отец военный, так что вопросов по поводу призыва у меня не возникало. Служба меня не пугает, я к ней готов. Никто не говорит, что будет легко, но для меня все преодолимо. Но пока не знаю, свяжу ли дальнейшую жизнь с военным делом, надо отслужить, а там видно будет, – рассказал Владислав Соловьев, один из призывников.
 
Объятия на прощание и напутственные слова. В Гродно начался осенний призыв
 
Судя по лицам и широким улыбкам, остальные призывники тоже были настроены позитивно. После того, как свободное время для общения с родными закончилось, будущие солдаты отправились на места службы.
 
 
Теги: Минск
 
 
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Продлится он до конца ноября. В первый день из областного сборного пункта на службу отправились 189 юношей. Служить они будут в воинских частях специальных операций,...
 
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