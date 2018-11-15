Объятия на прощание и напутственные слова. В Гродно начался осенний призыв

Продлится он до конца ноября. В первый день из областного сборного пункта на службу отправились 189 юношей. Служить они будут в воинских частях специальных операций, военной комендатуре Минска и воинских частях внутренних войск.





– Призывники Гродненщины отправятся для прохождения службы в воинские части, расположенные на территориях Гродненской, Брестской и Минской областей. Мы идем на встречу всегда рассматриваем просьбы об альтернативной службе, в этом году у нас на рассмотрении три заявления, – рассказал военный комиссар военного комиссариата Гродненской области полковник Вячеслав Раманенко.





В торжественной церемонии приняли участие ветераны Вооруженных Сил, представители Гродненского областного комитета ОО «БРСМ», представители Белорусского союза офицеров и родители призывников.

























На территории сборного пункта было суетливо, будущих солдат пришли провожать целыми семьями.

– У меня отец военный, так что вопросов по поводу призыва у меня не возникало. Служба меня не пугает, я к ней готов. Никто не говорит, что будет легко, но для меня все преодолимо. Но пока не знаю, свяжу ли дальнейшую жизнь с военным делом, надо отслужить, а там видно будет, – рассказал Владислав Соловьев, один из призывников.





Судя по лицам и широким улыбкам, остальные призывники тоже были настроены позитивно. После того, как свободное время для общения с родными закончилось, будущие солдаты отправились на места службы.