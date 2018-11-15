Названы медианная и модальная зарплаты белорусов. Куда поменьше средней



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Модальную зарплату нужно отличать от медианной и средней по стране.— размер зарплаты, наиболее часто встречающийся в ряду распределения численности работников по размерам начисленной зарплаты. Модальную зарплату нужно отличать от медианной и средней по стране.— это показатель, который отражает сумму в центре «зарплатного ряда» и делит его на две равные части. К примеру, если из 5 работников один получает 305 рублей, второй — 310, третий — 400, четвертый — 510, а пятый — 1000 рублей, то средняя зарплата составит 505 рублей. При этом медианная будет равна 400 рублям, потому что половина работников получает больше этой суммы, другая половина — меньше.Белстат ежемесячно собирает данные о средней зарплате по стране, о модальной зарплате (распределении работников по размерам начисленной зарплаты) — дважды в год. Организации (кроме малых и микроорганизаций) сообщают, сколько человек получает зарплату до 200 рублей, сколько от 200 до 300 рублей, сколько от 300 до 400 рублей и так далее. То есть диапазон — 100 рублей. На основании этих данных видно, какое количество работников попадает в тот или иной интервал зарплаты, и можно рассчитать модальную и медианную зарплаты.К примеру, в мае этого года больше всего работников (12,1% работников организаций или 318 815 человек) получали зарплату в интервале от 300 до 400 рублей. Для сравнения, в диапазоне от 400 до 500 рублей — 11,5%, или 303 216 человек, от 500 до 600 рублей — 11,5%, или 302 631 человек, от 600 до 700 рублей — 10,8%, или 284 378 человек, от 700 до 800 рублей — 9,8%, или 257 449 человек.Интервал, где сконцентрировано наибольшее число работников (от 300 до 400 рублей), считается модальным, и для этого интервала рассчитывают модальную зарплату. В мае 2018 года она составила 394,5 рубля.Медианная зарплата в мае составляла 709,3 рубля (то есть половина работников получала зарплату больше 709,3 рубля и вторая половина — меньше 709,3 рубля).Для сравнения, в мае этого года средняя зарплата в Беларуси составила 943,9 рубля.В ноябре прошлого года модальная зарплата составляла 443,4 рубля, а в мае прошлого года — 399,8 рубля.Номинальная начисленнаявключает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.