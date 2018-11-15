Эксперт: МВД начинает плавненько вести свою политическую линию



Шуневич в форме сотрудника НКВД

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извиниться перед памятником городового на камеру

Твит по теме @belamova Подросток дал пощёчину памятнику царскому городовому. МВД заставило извиниться. РБ отпраздновала 100 лет ВЛКСМ - Ленин призывал обливать царских полицейских кислотой. Ведомства разошлись в идеологиях? РБ головного мозга ‏

Кроме абсолютно чеченских мотивчиков, в этом кейсе все выпуклее проявляется новая для Беларуси тенденция. МВД плавненько так, в мелочах, начинает вести свою политическую линию. Министерство принимает свои значимые и заметные решения, потому что ему так хочется, а не по разнарядке сверху.Вот у нас появилась их собственная ведомственная святыня, за осквернение которой можно заставить публично перед этой святыней извиниться.Из этого же ряда - регулярное переодевание министра в форму НКВД на параде. В последний раз он и вовсе был с частично георгиевской ленточкой, хотя всех остальных госслужащих одели в красно-зеленые ленты.МВД, к удивлению, например, для МИДа, инициировало "дело Белта". По некоторым данным, и президент узнал о деле после того, как его завели и начали задержания.Сюда же - явно никем вне МВД не санкционированные анти-гейские заявления после появления радужного флага на британском посольстве. Конфликт с МИДом в тот раз по белорусским меркам вылился в публичную плоскость, когда Макей заявил, что всем ведомствам стоит думать о последствиях своих слов.Вообще, многие авторитарные системы работают по такому принципу - позволить разным ведомствам небольшие трения между собой, чтобы они друг друга уравновесили, а лидер решал их споры.Но Лукашенко никогда не был арбитром над схваткой разных центров силы, как, например, Путин. Стиль белорусского президента намного вертикальнее.Поэтому интересно, как долго МВД позволят продолжать всю это самодеятельность. Не представляю, чтобы наверху этого не замечали.