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В Минском районе водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе
Новости Беларуси. Наезд на несовершеннолетних пешеходов. В поселке Озерцо Минского района водитель на переходе сбил двух подростков 11 и 12 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Они шли в школу, фликерами были обозначены. В результате ДТП дети получили травмы, их доставили в больницу. Известно, что водитель был трезв. По факту дорожного происшествия проводится проверка.
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Новости Беларуси. Наезд на несовершеннолетних пешеходов. В поселке Озерцо Минского района водитель на переходе сбил двух подростков 11 и 12 лет, сообщили в программе...
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