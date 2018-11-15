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Факультатив «Основы семьеведения» предложили ввести в программу старшеклассников
Новости Беларуси. 15 ноября в Минске в рамках форума
Программу, к слову, разработали в Белорусском педагогическом университете и рекомендовали для старшеклассников в качестве факультатива в шестой школьный день. Главная цель курса – формирование и сохранение традиционных семейных ценностей.
Ирина Костиевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Наталья Якутина, председатель попечительского совета Всероссийской программы «Святость материнства»:
За два дня форум «Святость материнства» стал площадкой для обсуждения темы сохранения семейных ценностей. В Минск съехались сотни экспертов из 12 стран мира.
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