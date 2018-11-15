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Общежитие «Беларусьфильма» открыли после 10-летней реконструкции
Новости Беларуси. Теперь на территории киностудии можно не только творить, но и жить. Для этого созданы все необходимые условия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В общежитии есть тренажерный зал, прачечная, зоны отдыха и даже спа-центр. Под жилье отведены третий и четвертый этажи. Сотрудникам выделено 28 уютных комнат.
Владимир Карачевский, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Владимир Куропятников, осветитель кионостудии «Беларусьфильм»:
Уже сейчас уже в общежитии киностудии живут 22 работника. В здании предусмотрены и 23 номера гостиничного типа для приезжих съемочных групп.
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Новости Беларуси. Теперь на территории киностудии можно не только творить, но и жить. Для этого созданы все необходимые условия, сообщили в программе «Столичные...
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