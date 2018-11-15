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Общежитие «Беларусьфильма» открыли после 10-летней реконструкции

16.11.2018 00:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Теперь на территории киностудии можно не только творить, но и жить. Для этого созданы все необходимые условия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Общежитие «Беларусьфильма» открыли после 10-летней реконструкции

В общежитии есть тренажерный зал, прачечная, зоны отдыха и даже спа-центр. Под жилье отведены третий и четвертый этажи. Сотрудникам выделено 28 уютных комнат.

Общежитие «Беларусьфильма» открыли после 10-летней реконструкции

Владимир Карачевский, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Мы поддерживаем вот этой акцией не только старожилов киностудии, но вместе с тем становимся привлекательными и для молодых специалистов, у которых нет возможности купить сейчас квартиру.

Общежитие «Беларусьфильма» открыли после 10-летней реконструкции

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Здесь созданы все необходимые условия для того, чтобы человек мог комфортно проживать, решая основные свои творческие задачи.

Общежитие «Беларусьфильма» открыли после 10-летней реконструкции

Владимир Куропятников, осветитель кионостудии «Беларусьфильм»:
Комнаты у нас гостиничного типа, очень красивые и уютные, теплые и светлые. Мы очень счастливы вернуться обратно в свои пенаты.

Уже сейчас уже в общежитии киностудии живут 22 работника. В здании предусмотрены и 23 номера гостиничного типа для приезжих съемочных групп.
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Новости Беларуси. Теперь на территории киностудии можно не только творить, но и жить. Для этого созданы все необходимые условия, сообщили в программе «Столичные...
 
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