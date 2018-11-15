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В Верхнем городе может появиться памятник Глебу Менскому

16.11.2018 00:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Скульптурное посвящение сыну великого полоцкого князя Всеслава Чародея, благодаря которому Минск был построен на современном месте, выбрали тайным голосованием, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Верхнем городе может появиться памятник Глебу Менскому

На конкурс свои работы представили 17 участников. Лучшей признана коллективное творчество трех мастеров: Николая Байрачного, Олега Куприянова и Анатолия Середича. Авторы продолжают работу над усовершенствованием будущей скульптуры.

В Верхнем городе может появиться памятник Глебу Менскому

Олег Куприянов, скульптор:
Мы будем привлекать еще ряд скульпторов к выполнению этой задачи. Потому что для того, чтобы это работа была сделана на уровне европейского классического искусства, требуются большие человеческие усилия. И, естественно, разноплановость только обогатит этот памятник.

Возникает теперь чувство ответственности за эту работу. Победа будет тогда, когда прозвучит музыка и этот памятник откроют. Вот это будет победа.

В Верхнем городе может появиться памятник Глебу Менскому

Если скульптура будет утверждена в нынешнем образе, то в столице появится первый конный памятник. Его планируют установить в Верхнем городе напротив Кафедрального собора.
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Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Скульптурное посвящение сыну великого полоцкого князя Всеслава Чародея, благодаря которому Минск был построен на современном месте, выбрали...
 
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