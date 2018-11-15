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В Верхнем городе может появиться памятник Глебу Менскому
Новости Беларуси. Скульптурное посвящение сыну великого полоцкого князя Всеслава Чародея, благодаря которому Минск был построен на современном месте, выбрали тайным голосованием, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На конкурс свои работы представили 17 участников. Лучшей признана коллективное творчество трех мастеров: Николая Байрачного, Олега Куприянова и Анатолия Середича. Авторы продолжают работу над усовершенствованием будущей скульптуры.
Олег Куприянов, скульптор:
Возникает теперь чувство ответственности за эту работу. Победа будет тогда, когда прозвучит музыка и этот памятник откроют. Вот это будет победа.
Если скульптура будет утверждена в нынешнем образе, то в столице появится первый конный памятник. Его планируют установить в Верхнем городе напротив Кафедрального собора.
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Новости Беларуси. Скульптурное посвящение сыну великого полоцкого князя Всеслава Чародея, благодаря которому Минск был построен на современном месте, выбрали...
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