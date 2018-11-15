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Навальный окончательно выиграл у России дело о незаконных задержаниях на митингах
Большая палата Европейского суда по правам человека подтвердила ранее вынесенное решение по иску политика Алексея Навального против властей России о незаконных задержаниях на митингах.
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Большая палата ЕСПЧ подтвердила ранее вынесенное решение по иску политика Навального против властей РФ о незаконных задержаниях на митингах.
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