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Навальный окончательно выиграл у России дело о незаконных задержаниях на митингах

16.11.2018 06:36 — Разное | UDF  
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Большая палата Европейского суда по правам человека подтвердила ранее вынесенное решение по иску политика Алексея Навального против властей России о незаконных задержаниях на митингах.

Суд постановил взыскать с российских властей 50 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда, 1025 евро возмещения материального ущерба и 12653 евро судебных издержек.



Большая палата также признала, что в отношении Навального была нарушена 18-я статья Европейской конвенции о правах человека, которая запрещает государствам накладывать ограничения на гарантируемые другими статьями права (в случае Навального — на право свободы собраний и на право на личную неприкосновенность). В первоначальном решении суда нарушение этой статьи не упоминалось.

Иск Навального касается семи задержаний, которые происходили с 2012 по 2014 год. Первое решение по делу было вынесено в феврале 2017 года, Россия его обжаловала.

13 ноября Навального, собиравшегося вылететь на заседание ЕСПЧ, отказались выпускать за границу. Причиной этого оказался неоплаченный штраф по делу «Кировлеса»: сам политик отмечал, что с момента начала исполнительного производства не прошло пяти дней, которые по закону даются должнику для добровольной оплаты штрафа. После того как Навальный погасил задолженность, запрет на выезд был снят.

 
 
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Большая палата ЕСПЧ подтвердила ранее вынесенное решение по иску политика Навального против властей РФ о незаконных задержаниях на митингах.
 
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