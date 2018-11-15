Тест. За 10 секунд подскажем, куда пойти на выходных в Минске именно вам

Как настроение? Если будничная тоска заставляет вас хандрить, позвольте себе хотя бы на выходных оторваться как следует. AFISHA.TUT.BY по традиции делится подборкой лучших столичных мероприятий на уикенд, только на этот раз вам даже не придется скроллить десяток мероприятий — достаточно ответить на один вопрос.

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