Беларусь обыграла Люксембург

Сборная Беларуси по футболу одержала важную победу над Люксембургом в рамках группового этапа Лиги Наций. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу сборной Беларуси.

Дублем отметился Станислав Драгун. Он забил мячи на 37-й и 54-й минутах матча.

Победа над сборной Люксембурга позволила команде Беларуси выйти на 1 место в своей группе. Лишь победитель квартета получит право сыграть в плей-офф квалификации к Евро-2020 и выйти в финальную часть турнира.

Впереди у подопечных Игоря Криушенко – матч с Сан-Марино, который состоится 18 ноября. Для того, чтобы удержаться на первом месте в квартете, им достаточно не проиграть в этом матче.