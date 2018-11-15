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Беларусь обыграла Люксембург

16.11.2018 06:53 — Разное | Интерфакс  
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Сборная Беларуси по футболу одержала важную победу над Люксембургом в рамках группового этапа Лиги Наций. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу сборной Беларуси.

Дублем отметился Станислав Драгун. Он забил мячи на 37-й и 54-й минутах матча.

Победа над сборной Люксембурга позволила команде Беларуси выйти на 1 место в своей группе. Лишь победитель квартета получит право сыграть в плей-офф квалификации к Евро-2020 и выйти в финальную часть турнира.

Впереди у подопечных Игоря Криушенко – матч с Сан-Марино, который состоится 18 ноября. Для того, чтобы удержаться на первом месте в квартете, им достаточно не проиграть в этом матче.

 
 
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Сборная Беларуси по футболу одержала важную победу над Люксембургом в рамках группового этапа Лиги Наций. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу сборной Беларуси....
 
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