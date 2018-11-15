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В Могилеве собирают подписи, чтобы стоимость проживания в общежитиях для всех была одинаковой

16.11.2018 07:54 — Разное | Tut.by  
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В Могилеве начали собирать подписи за снижение стоимости проживания в общежитиях. Активисты оргкомитета по образованию партии Белорусские христианские демократы (БХД) считают, что сделать это можно — с помощью правительства и парламента. По их словам, с весны 2018 года плата за общежития выросла от 24 до 96%.

— Это неправильно, ведь зарплата большинства тех, кто живет в общежитии — молодых специалистов, семей с детьми, — остается практически на одном уровне, — говорится в заявлении.

Активисты приводят в пример решение Брестского облисполкома, который внес изменения в «Инструкцию о порядке определения платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях»

— Оплата за пользование жилыми помещениями в общежитии в Брестской области, рассчитанная по прежней формуле, будет умножаться на понижающий коэффициент, равный 0,2. Это значит, что по сравнению с нынешней оплата за пользование «квадратами» уменьшится примерно в 5 раз, — уверены активисты.

БХД предлагает передать полномочия по урегулированию платы за общежития от облисполкомов напрямую Министерству антимонопольного регулирования и торговли и сделать плату единой по стране.

Подписи будут направлены в Палату представителей, Совет министров, а также отдельно в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Напомним, что весной этого года могилевчане, которые проживают в общежитиях, стали получать квитанции с большими суммами. В среднем «чек» за жизнь в общаге увеличился на 70 рублей. Власти объяснили это «отсутствием денег в бюджете».

 
Теги: Могилев
 
 
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Активисты предлагают, чтобы плату за общежития определяли не облисполкомы, а напрямую Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
 
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