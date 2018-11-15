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У бывшего сотрудника SkyWay со счета исчезли доли компании. Наниматель: "Это крайняя мера"
Бывший сотрудник ЗАО «Струнные технологии» (связано с брендом SkyWay) пожаловался на исчезновение со счета долей компании, которые ему принадлежали. В компании утверждают, что это была «крайняя мера», и грозят работнику судом за нарушение соглашения о конфиденциальности.
Год работы и увольнение
Павел работал в компании ЗАО «Струнные технологии» с осени 2015 года. Он занимал должность ведущего инженера-конструктора КБ железобетонных изделий, а после — главного конструктора и начальника отдела. Специалист отвечал за задачи, связанные со строительством. В конце 2016 года Павел расторг отношения с компанией.
— Мы с Анатолием Юницким разошлись во взглядах на то, как должна быть организована работа отдела и компании, — вспоминает инженер. — Я написал заявление на увольнение, мне его подписали, я ушел.
В компании подтвердили, что такой сотрудник был, но отметили, что остались недовольны его работой.
— Он допустил серьезные проектные ошибки, которые привели к срывам графика работ на объекте и повлекли за собой существенный материальный ущерб, — говорится в комментарии ЗАО «Струнные технологии». — Это явилось причиной его увольнения, хотя формально он был уволен по соглашению сторон — компания не хотела усугублять материальный урон имиджевыми потерями.
Больше миллиона долей компании
После увольнения у Павла на счету осталось более 1,3 миллиона долей компании Euroasian Rail Skyway Systems Holding Ltd. Они хранились на виртуальной платформе.
— Я на прибыль особо не рассчитывал, — объясняет он. — Реальных денег я в доли не переводил, только заказал сертификаты два раза.
До определенного момента доли отображались на счету бывшего сотрудника. В октябре компания
Павел заглянул на свой счет — но там не оказалось ничего. Поступления вложений отображались, а никаких списаний не было (Павел предоставил редакции скриншоты своего личного кабинета). При этом никто не сообщал ему, что доли могут исчезнуть.
— Дело тут даже не в деньгах, я и не надеялся на что-то, — говорит инженер. — Но вопрос в том, как это было сделано — нагло и некрасиво. Я никаких денег не потерял. Но мне кажется, такая история может случиться с каждым, кто как-то будет неугоден.
«Лишение — это крайняя мера»
Из комментария ЗАО «Струнные технологии» следует, что инженера лишили долей в качестве «крайней меры».
— Относительно долей, которые отображались у Павла в личном кабинете, мы уточнили у Анатолия Юницкого. Он рассказал, что Павел был исключен из программы поощрения сторонников SkyWay. Эта программа предполагает передачу наиболее активным участникам проекта опционов — зарезервированных долей, принадлежащих зарубежной компании UniSky, которые они смогут получить в свое распоряжение при условии, что их работа будет приносить пользу делу развития струнного транспорта.
Инициатор такой программы — автор концепции струнного транспорта и бенефициар компании UniSky, генеральный конструктор SkyWay Анатолий Юницкий. Он лично принимает решения как о поощрении опционами, так и о лишении их в случае причинения вреда участником программы. Лишение — это крайняя мера, которой подвергаются только те люди, которые принесли вред проекту, и распространяется только на опционы, полученные на безвозмездной основе; остальные бывшие или действующие сторонники SkyWay сохраняют их в полном объеме.
В компании отметили, что ЗАО «Струнные технологии» не имеет отношения ни к инвестиционной деятельности, ни к программе поощрения. Павел отметил, что раньше не слышал о UniSky.
«Компания начнет судебное разбирательство»
По словам представителей компании, на компенсацию Павлу рассчитывать не стоит. К тому же бывший наниматель заподозрил инженера в предоставлении ложных сведений СМИ.
— Компания в ближайшее время подготовит против него иск и начнет судебное разбирательство, так как мы знаем, что именно он предоставил ложные сведения о компании интернет-порталу Onliner, чем нанес репутационный вред проекту в дополнение к материальному ущербу, в связи с которым он и был уволен.
Сам Павел утверждает, что с журналистами не общался. Напомним, Анатолий Юницкий и раньше был недоволен работой белорусских СМИ и
— Не исключено, что за свою клевету Павел получил вознаграждение от Onliner, который отметился за последние два года целой серией негативных и лживых статей как в мой адрес, так и в адрес «ЗАО Струнные технологии», — пишет Анатолий Юницкий. — Но ему, видимо, этого показалось мало, тогда он обратился и к вам, в TUT.BY, зная о том, что и вы писали негативные статьи о струнных технологиях. Поскольку этим недобросовестным сотрудником был нанесен настолько существенный ущерб проекту (до настоящего времени его последствия так и не удалось устранить полностью), то компания намерена инициировать возбуждение уголовного дела против него с целью компенсации материального ущерба, нанесенного ЗАО «Струнные технологии» и инвесторам проекта, каковым Павел не является.
К тому же в компании считают, что Павел нарушил подписанное им соглашение о конфиденциальности.
— В нем говорится о том, что в течение срока его действия и неопределенного срока после расторжения подписант обязуется не делать публичных заявлений о компании, тем более — лживых и клеветнических, без предварительного разрешения и согласования текста выступлений или заявлений. За что, кстати, в рамках белорусского законодательства также предусмотрено наказание, вплоть до уголовного.
В чем разница между сотрудником и инвестором?
SkyWay развивается за счет инвестиций, в том числе физических лиц со всего мира. Инвесторам предлагается стать акционерами головной компании проекта путем покупки доли (инвестиции в private equity) и заработать в будущем на повышении роста стоимости компании.
Ранее Анатолий Юницкий
Сертификат Павла выглядит похожим на те сертификаты, которые получают инвесторы компании. К тому же вход в его личный кабинет и в кабинет инвестора находились по одному адресу в интернете.
Представители «Струнных технологий» уверяют: доли реальных инвесторов не могут быть отчуждены.
— Важно подчеркнуть, что Павел не является инвестором проекта и не вкладывал своих личных средств в его развитие. Доли были зарезервированы на основании устного соглашения, условия которого были им нарушены. В отличие от ситуации с Павлом, зарезервированные доли реальных инвесторов не могут быть отчуждены без весомых причин — это зафиксировано в документах, регулирующих процесс приобретения инвестиционных долей в проекте SkyWay.
Если у кого-то из инвесторов в личном кабинете перестанут отображаться приобретенные инвестиционные доли, им рекомендуют обратиться в техподдержку. В ЗАО «Струнные технологии» подчеркивают, что к ней тоже не имеют отношения, техподдержка находится за пределами Беларуси.
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