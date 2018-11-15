Бывший сотрудник ЗАО «Струнные технологии» (связано с брендом SkyWay) пожаловался на исчезновение со счета долей компании, которые ему принадлежали. В компании утверждают, что это была «крайняя мера», и грозят работнику судом за нарушение соглашения о конфиденциальности.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Год работы и увольнение

Павел работал в компании ЗАО «Струнные технологии» с осени 2015 года. Он занимал должность ведущего инженера-конструктора КБ железобетонных изделий, а после — главного конструктора и начальника отдела. Специалист отвечал за задачи, связанные со строительством. В конце 2016 года Павел расторг отношения с компанией.

— Мы с Анатолием Юницким разошлись во взглядах на то, как должна быть организована работа отдела и компании, — вспоминает инженер. — Я написал заявление на увольнение, мне его подписали, я ушел.

В компании подтвердили, что такой сотрудник был, но отметили, что остались недовольны его работой.

— Он допустил серьезные проектные ошибки, которые привели к срывам графика работ на объекте и повлекли за собой существенный материальный ущерб, — говорится в комментарии ЗАО «Струнные технологии». — Это явилось причиной его увольнения, хотя формально он был уволен по соглашению сторон — компания не хотела усугублять материальный урон имиджевыми потерями.

Больше миллиона долей компании

После увольнения у Павла на счету осталось более 1,3 миллиона долей компании Euroasian Rail Skyway Systems Holding Ltd. Они хранились на виртуальной платформе.

— Я на прибыль особо не рассчитывал, — объясняет он. — Реальных денег я в доли не переводил, только заказал сертификаты два раза.



Фото: личный архив читателя

До определенного момента доли отображались на счету бывшего сотрудника. В октябре компания объявила о возможности продажи долей для самых ранних инвесторов. Можно было получить максимум 1000 долларов за 100 000 долей.

Павел заглянул на свой счет — но там не оказалось ничего. Поступления вложений отображались, а никаких списаний не было (Павел предоставил редакции скриншоты своего личного кабинета). При этом никто не сообщал ему, что доли могут исчезнуть.

— Дело тут даже не в деньгах, я и не надеялся на что-то, — говорит инженер. — Но вопрос в том, как это было сделано — нагло и некрасиво. Я никаких денег не потерял. Но мне кажется, такая история может случиться с каждым, кто как-то будет неугоден.

«Лишение — это крайняя мера»

Из комментария ЗАО «Струнные технологии» следует, что инженера лишили долей в качестве «крайней меры».

— Относительно долей, которые отображались у Павла в личном кабинете, мы уточнили у Анатолия Юницкого. Он рассказал, что Павел был исключен из программы поощрения сторонников SkyWay. Эта программа предполагает передачу наиболее активным участникам проекта опционов — зарезервированных долей, принадлежащих зарубежной компании UniSky, которые они смогут получить в свое распоряжение при условии, что их работа будет приносить пользу делу развития струнного транспорта.

Инициатор такой программы — автор концепции струнного транспорта и бенефициар компании UniSky, генеральный конструктор SkyWay Анатолий Юницкий. Он лично принимает решения как о поощрении опционами, так и о лишении их в случае причинения вреда участником программы. Лишение — это крайняя мера, которой подвергаются только те люди, которые принесли вред проекту, и распространяется только на опционы, полученные на безвозмездной основе; остальные бывшие или действующие сторонники SkyWay сохраняют их в полном объеме.



Анатолий Юницкий. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В компании отметили, что ЗАО «Струнные технологии» не имеет отношения ни к инвестиционной деятельности, ни к программе поощрения. Павел отметил, что раньше не слышал о UniSky.

«Компания начнет судебное разбирательство»

По словам представителей компании, на компенсацию Павлу рассчитывать не стоит. К тому же бывший наниматель заподозрил инженера в предоставлении ложных сведений СМИ.

— Компания в ближайшее время подготовит против него иск и начнет судебное разбирательство, так как мы знаем, что именно он предоставил ложные сведения о компании интернет-порталу Onliner, чем нанес репутационный вред проекту в дополнение к материальному ущербу, в связи с которым он и был уволен.

Сам Павел утверждает, что с журналистами не общался. Напомним, Анатолий Юницкий и раньше был недоволен работой белорусских СМИ и обещал «подать на „Онлайнер“ в европейские суды».

— Не исключено, что за свою клевету Павел получил вознаграждение от Onliner, который отметился за последние два года целой серией негативных и лживых статей как в мой адрес, так и в адрес «ЗАО Струнные технологии», — пишет Анатолий Юницкий. — Но ему, видимо, этого показалось мало, тогда он обратился и к вам, в TUT.BY, зная о том, что и вы писали негативные статьи о струнных технологиях. Поскольку этим недобросовестным сотрудником был нанесен настолько существенный ущерб проекту (до настоящего времени его последствия так и не удалось устранить полностью), то компания намерена инициировать возбуждение уголовного дела против него с целью компенсации материального ущерба, нанесенного ЗАО «Струнные технологии» и инвесторам проекта, каковым Павел не является.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

К тому же в компании считают, что Павел нарушил подписанное им соглашение о конфиденциальности.

— В нем говорится о том, что в течение срока его действия и неопределенного срока после расторжения подписант обязуется не делать публичных заявлений о компании, тем более — лживых и клеветнических, без предварительного разрешения и согласования текста выступлений или заявлений. За что, кстати, в рамках белорусского законодательства также предусмотрено наказание, вплоть до уголовного.

В чем разница между сотрудником и инвестором?

SkyWay развивается за счет инвестиций, в том числе физических лиц со всего мира. Инвесторам предлагается стать акционерами головной компании проекта путем покупки доли (инвестиции в private equity) и заработать в будущем на повышении роста стоимости компании.

Ранее Анатолий Юницкий сообщал , что у проекта более трехсот тысяч инвесторов из 237 стран и территорий. Сколько человек вложилось в проект в нашей стране, инженер не знал и подчеркивал, что «в Беларуси это запрещено».

Сертификат Павла выглядит похожим на те сертификаты, которые получают инвесторы компании. К тому же вход в его личный кабинет и в кабинет инвестора находились по одному адресу в интернете.



Сертификаты инвесторов проекта в 2015 году выглядели так. Фото: rsw-systems.com

Представители «Струнных технологий» уверяют: доли реальных инвесторов не могут быть отчуждены.

— Важно подчеркнуть, что Павел не является инвестором проекта и не вкладывал своих личных средств в его развитие. Доли были зарезервированы на основании устного соглашения, условия которого были им нарушены. В отличие от ситуации с Павлом, зарезервированные доли реальных инвесторов не могут быть отчуждены без весомых причин — это зафиксировано в документах, регулирующих процесс приобретения инвестиционных долей в проекте SkyWay.



Анатолий Юницкий и инвесторы SkyWay. Фото: Дмитрий Смирнов

Если у кого-то из инвесторов в личном кабинете перестанут отображаться приобретенные инвестиционные доли, им рекомендуют обратиться в техподдержку. В ЗАО «Струнные технологии» подчеркивают, что к ней тоже не имеют отношения, техподдержка находится за пределами Беларуси.

Напомним, под брендом SkyWay генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии» Анатолий Юницкий развивает проект высокоскоростного «струнного транспорта».

По задумке инженера, транспортные модули на стальных колесах должны двигаться по рельсам, протянутым между опорами. Рельса-струна — это пучок предварительно напряженных натяжением стальных проволок, помещенных в заполненный бетоном корпус. Сам транспорт поднят на высоту нескольких метров над землей. Скорости инженер обещал намного выше, чем в современных поездах, — до 500 км/ч за городом и до 150 км/ч — в его пределах. И хотя в активной фазе проект находится уже более 10 лет, до сих пор нет ни одного коммерческого образца техники. Раньше инженер уже пробовал запустить свои проекты в России и Литве. Однако успехом его инициативы не увенчались, а в Литве против него и вовсе выдвинули подозрения в мошенничестве. Позже досудебное расследование было прекращено, а Анатолий Юницкий подал встречный иск против литовских правоохранительных органов.