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Волонтеры готовы к работе

16.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Как сообщил журналистам координатор волонтерского движения БРСМ «Доброе сердце» Роман Мамченко, 13 ноября на «Минск-Арене» состоялось первое организационное собрание волонтеров, они распределились по командам. Также для работы на детском музыкальном форуме разработана специальная форма. Кроме того, при организации и проведении «Евровидения» будут задействованы 24 представителя молодежных отрядов охраны правопорядка БРСМ.

Техническая команда Белтелерадиокомпании завершила на «Минск-Арене» монтаж сцены детского конкурса песни, и уже 14 ноября там начались репетиции со статистами. С реальными участниками детского «Евровидения-2018» репетиции начнутся 20 ноября, на следующий день после того, как в Минске будет дан старт Евронеделе. Торжественная церемония ее открытия состоится 19 ноября в Национальном выставочном центре «БелЭкспо». Телеверсию праздника можно будет увидеть в эфире сразу после «Панорамы» на каналах «Беларусь 1» и «Беларусь 24», а также на официальном сайте медиахолдинга www.tvr.by.

«НН».

 


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Теги: Минск
 
 
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Как сообщил журналистам координатор волонтерского движения БРСМ «Доброе сердце» Роман Мамченко, 13 ноября на «Минск-Арене» состоялось первое организационное...
 
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