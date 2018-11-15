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Уведомление об общественных обсуждениях доклада по стратегической экологической оценке (СЭО) по объекту: «Генеральный план г. Несвижа. Корректировка»

16.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Заказчик планируемой деятельности: Несвижский районный исполнительный комитет.

Юридический и почтовый адрес: 222603, Минская обл., г. Несвиж, ул. Советская, 1.

Электронный адрес: info@nesvizh.gov.by.Телефон: +375-1770-5-94-49; +375-1770-5-10-91 (факс).

Обоснование необходимости планируемой деятельности: обеспечение учета и интеграции экологических факторов в процессе разработки градостроительной документации, в том числе принятия решений в поддержку экологически обоснованного и устойчивого развития.

Описание планируемой деятельности:

проектом предусматривается разработка приоритетов, целей и стратегии комплексного градостроительного развития города, функциональное зонирование и регламенты использования территорий, основные параметры застройки, развития магистральной инженерно-технической и транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, а также условия формирования безопасной и экологически благоприятной среды жизнедеятельности.

Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной деятельности решении и государственном органе, ответственном за принятие такого решения: Несвижский районный исполнительный комитет (решение № 547 от 10.04.2017 г.).

Место размещения планируемой деятельности:

территория города Несвижа и прилегающих населенных пунктов.

Сроки реализации планируемой деятельности:

1 этап реализация проекта — 2025 г.;

2 этап реализация проекта — 2030 г.

Сроки проведения общественных обсуждений и направления замечаний и предложений доклада по СЭО: с 16.11.2018 г. — по 17.12.2018 г.

С докладом по СЭО можно ознакомиться:

в электронном виде на официальном интернет-сайте Несвижского районного исполнительного комитета (222603, г. Несвиж, ул. Советская, 1, тел. 8-01770-5-94-49, факс 8-01770-5-10-91, http://www.nesvizh.minsk region.by). Контактное лицо — заместитель председателя Несвижского райисполкома Афанасик Михаил Викентьевич, тел. 8-01770-5-14-52.

Научно-проектное республиканское унитарное предприятие “БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА” (220002, г. Минск, пр. Машерова, 29; e-mail: ecograd@irup.by), контактное лицо — инженер 1 категории   Наумович Ольга Ивановна, тел. 8-017-334-03-25.

Замечания и предложения к докладу по СЭО в течение объявленного срока можно направлять:

в Несвижский районный исполнительный комитет (222603, г. Несвиж, ул. Советская, 1, тел. 8-01770-5-94-49, факс 801770-5-10-91, http://www.nesvizh.minsk-region.by, e-mail: info@nesvizh.gov.by). Контактное лицо — заместитель председателя Несвижского райисполкома Афанасик Михаил Викентьевич, тел. 8-01770-5-14-52;

в научно-проектное республиканское унитарное предприятие “БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА”, (220002, г. Минск, пр. Машерова, 29; e-mail: ecograd@irup.by) контактное лицо — инженер 1 категории Наумович Ольга Ивановна, тел. 8-017-334-03-25.

Орган, ответственный за принятие решения в отношении хозяйственной деятельности: Несвижский районный исполнительный комитет (222603, г. Несвиж, ул. Советская, 1, тел. 8-01770-5-94-49, факс 801770-5-10-91, http://www.nesvizh.minsk-region.by, e-mail: info@nesvizh.gov.by).

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) можно направить в Несвижский районный  исполнительный комитет (222603, г. Несвиж, ул. Совет-ская, 1 в срок до 10.12.2018 г.). В случае наличия заявления от общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению доклада по СЭО, дата и место его проведения будут сообщены позднее.

Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить в научно-проектное республиканское унитарное предприятие “БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА” (220002, г. Минск, пр. Машерова, 29; e-mail: ecograd@irup.by) контактное лицо — инженер 1 категории  Наумович Ольга Ивановна, тел. 8-017-334-03-25 в срок до 10.12.2018 г.). Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваться не будут.

Место и дата опубликования уведомления:

уведомления о проведении общественных обсуждений размещены:

— в электронном виде — на сайте Несвижского районного исполнительного комитета http://www.nesvizh.minsk-region.by с 16.11.2018 г.;

— в печатных средствах массовой информации — в газете «Нясвіжскія навіны» № 87 от 16.11.2018 г.


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Теги: Минск
 
 
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Заказчик планируемой деятельности: Несвижский районный исполнительный комитет. Юридический и почтовый адрес: 222603, Минская обл., г. Несвиж, ул. Советская, 1....
 
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