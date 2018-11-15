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Гели, туши, помады. 10 недорогих, но классных средств для бровей

16.11.2018 08:45 — Разное | Tut.by  
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Брежневские брови вышли из моды, а вот густые и натуральные — нет. Увы, такими природа наградила не всех, а значит, придется создавать натуральность при помощи подручных средств. Каких? Редакция LADY собрала декоративные продукты, с помощью которых ваши брови будут отвечать современным тенденциям.

Все средства, представленные в подборке, стоят не дороже 30 рублей и доступны в стационарных магазинах Беларуси.

Помада для бровей — не самый простой в использовании продукт, но уж точно самый функциональный: ею можно рисовать отдельные волоски, заполнять пустые участки, фиксировать брови и даже… рисовать стрелки! Если вы не любите захламлять косметичку горой тюбиков, это определенно ваш вариант. Полюбится такое средство и адептам стойкого макияжа: помадка с легкостью переживет дождь, снег и даже тренажерный зал.

В сегменте масс-маркет этот продукт неплох у L’Oreal. Их Paradise Brow Pomade завоевала сердца девушек благодаря комфортной гелевой текстуре и удачным оттенкам. Их у нас представлено три: 102 подходит для теплых блондинок и русых, 103 имеет холодный подтон и актуален для шатенок, а 106 идеален для брюнеток.


А самый бюджетный, но при этом очень стойкий вариант нашелся у польской марки Bell. В их линейке гипоаллергенных кремовых теней Waterproof Mat Eyeshadow есть два «бровных» оттенка — 02 и 03. Есть также и отдельная помадка для бровей — Waterproof brow maker — в трех оттенках.



Тем, кому эффект от использования помадки кажется излишне театральным, советуем обратить внимание на автоматические карандаши. Почему именно автоматические? Во-первых, их не нужно точить, во-вторых, с их помощью можно нарисовать самые тонкие линии.

Натуральная цветовая гамма и мягкий грифель — вот что отличает Slim’Matic Ultra Precise Brow Pencil Waterproof от Catrice. Недавно линейка пополнилась оттенком для жгучих брюнеток, также есть варианты для блондинок и шатенок. Карандаши отличные, но есть нюанс: все четыре оттенка в упаковке выглядят абсолютно холодными, а вот на коже могут выдавать легкую теплинку — без пробы лучше не брать.


Расхваленные блогерами карандаши Brow Arcade от Vivienne Sabo прекрасны своей стойкостью и цветами, но подходят только для молодых барышень: грифель очень твердый, и даже по упругой коже рисовать приходится с заметным усилием.


Самая широкая палитра (и грифель) у карандашей от NYX — их Precision brow pencil представлен аж в 8 вариантах. Интересный факт: именно в этой линейке оттенки на полтона холоднее, чем у всех остальных «бровных» продуктов марки.


Если ваши брови хороши сами по себе и дорисовывать там нечего, остановитесь на фиксирующем геле для придания аккуратной формы. Цветной или прозрачный, зависит лишь от ваших потребностей и навыков (цветным проще испачкать кожу вокруг бровей).

Как правило, производитель выпускает оба варианта. Например, у Luxvisage есть бесцветный Brow Fixing и оттеночный Brow Styler. И тот, и другой неплохо фиксируют не слишком жесткие волоски и имеют удобную щеточку.



Аналогичный продукт есть и у российской марки ArtVisage. Кстати, именно этот фиксирующий гель хвалила Елена Крыгина. И, надо сказать, не зря хвалила: гель закрепляет брови разве что не намертво.


А вот тушь Brow Colorist Semi-Permanent Brow Mascara от Catrice ничего не фиксирует. Зато окрашивает волоски и добавляет бровям объема за счет фибры в составе. Представлена тушь в двух оттенках: светлый с явным теплым подтоном и темный — с холодным.


 
 
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Все средства, представленные в подборке, стоят не дороже 30 рублей и доступны в стационарных магазинах Беларуси.
 
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