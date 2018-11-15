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Мастер производственного обучения лицея сельхозпроизводства Виктор Кудряшов занял первое место в районном соревновании на уборке урожая среди водителей

16.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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Мастер производственного обучения лицея сельхозпроизводства Виктор Кудряшов занял первое место в районном соревновании на уборке урожая среди водителей
Еще в детстве он попробовал комбайнерского хлеба – вместе с отцом отработал две уборочные. После этого решил, что больше никогда не сядет в кабину комбайна. Спустя много лет его мнение поменялось, и теперь, даже после окончания уборочной страды, ему снятся бескрайние хлебные поля, отливающее золотом зерно, непрерывно сыплющееся из бункера комбайна в кузов автомобиля.

Виктор Викторович Кудряшов уже десять лет подряд работает на уборке урожая и в качестве комбайнера, и в качестве водителя.

В этом году В.В. Кудряшов занял первое место в районном соревновании на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур – на автомобиле ГАЗ-САЗ он перевез 1 924 условные тонны зерна.

Виктор Викторович – мастер производственного обучения в Пинском лицее сельскохозяйственного производства, обучает своих учеников автомобильному делу. Надо сказать, что сам он – водитель 1-го класса, справиться может с любой техникой.

Виктор, сколько себя помнит, всегда любил посидеть за рулем машины или трактора, посмотреть, как что устроено. Как он вспоминает, уже в классе пятом школы с легкостью разбирался, где что находится в автомобиле. Поэтому и дальнейшую свою жизнь мечтал связать с техникой. Окончив 8 классов Высоковской средней школы, Виктор поступил в Пинское ПТУ № 28 механизации сельского хозяйства (сейчас это профессионально-технический колледж машиностроения). Через три года учебы он получил профессию машиниста-тракториста широкого профиля, а перед службой в армии – права водителя автомобиля в школе ДОСААФ.

После армии парень вернулся в родные места и устроился в местный колхоз «Дружба народов» водителем автобуса. Было это в 1984 году. С того времени начался трудовой стаж Виктора Кудряшова. Много где он поработал: и в райпотребсоюзе водителем, 2 года водил автобус в Кобрине, в Пинском учебном центре был инструктором по вождению автобуса, автомобиля с прицепом. Параллельно заочно получал образование – в 1990 году окончил Пинский сельхозтехникум по специальности «зоотехник», а в 1994-м – индустриально-педагогический техникум по специальности «техник-механик сельскохозяйственной техники, мастер производственного обучения». В 2001 году ему предложили работу в нынешнем лицее сельхозпроизводства. Немного подумав, взвесив все «за» и «против», Виктор Викторович согласился, тем более образование подходящее у него было.

Наверное, работа в этом учебном заведении и послужила отправной точкой к периодической смене деятельности Виктора Кудряшова. Частенько ему с ребятами приходилось трудиться на уборочной в разных сельхозорганизациях.

Он видел, что появляется новая техника. Не то что тот комбайн, на котором еще в 1979 году с отцом работал – и медленно, и никаких тебе условий, в кабине жутко жарко, весь грязный. Работаешь до 12 ночи, потом в 5 часов утра подъем. Тяжело. А новые комбайны и более производительные, и человеку работается с комфортом.

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Так в 2009 году созрело решение потрудиться на уборочной. Правда, тогда устроиться на комбайн было большой проблемой, в хозяйствах хватало своих работников. Кто-то подсказал, что есть свободный комбайн в Ставке. Виктора Кудряшова и его напарника и коллегу Николая Новака, на то время тоже мастера производственного обучения, определили на «Лиду». Намолотили они в тот год 500 тонн зерна, но, правда, очень уж намучились с комбайном, вспоминает Виктор Викторович, постоянно приходилось его ремонтировать. Несмотря на трудности, на следующий год они опять приехали в Ставок, но попросили председателя, чтобы технику им дал другую, а то с «Лидой» слишком много проблем. Председатель пообещал, но только на следующий год. Напарники уже было и согласились: что делать, если другого нет, но на всякий случай решили попытать счастья в СПК «Почапово».

– Тогда там работал председателем Ю.А. Хвостюк. Он помнил нас, еще когда был председателем в Сошно, а мы там работали на уборке от училища и хорошо себя зарекомендовали, – вспоминает В.В. Кудряшов. – Юрий Ананьевич определил нас на новый комбайн.

Правда, и тут появились свои нюансы. Молотить-то зерно комбайнеры молотили, но вот с отвозкой возникали вопросы.

– Было много простоев, – рассказывает Виктор Викторович. – Мы же «чужие», у нас зерно забирать не особо-то хотели, сначала у своих, а потом уже к нам ехали. Тонн 10 в день можно было потерять. Вот тогда я и обратился к директору нашего лицея Ивану Ивановичу Кузюру за помощью, чтобы он дал нам автомобиль.

С того времени так и пошло: один зерно молотит, другой отвозит, потом менялись. Очень удобно и быстро. А самое главное – напарники очень подходили друг другу: Виктор Викторович и Николай Викторович понимали один одного, можно сказать, с полуслова, с полувзгляда. В 2011 году экипаж В.В. Кудряшова и Н.В. Новака занял первое место в районном соревновании на уборке зерновых. А в 2013, 2014 и 2016 годах Виктор Викторович занимал первые места в районе как водитель автомобиля на отвозке зерна, а в 2015-м – третье место.

– Большое дело, когда у тебя хороший напарник, – говорит В.В. Кудряшов, – когда работаем как единое целое. К моему сожалению, Николай Викторович ушел из нашего лицея, теперь он директор колледжа легкой промышленности, и уже не получается, как раньше, поработать летом на уборке. Таких, как он, сложно теперь найти. И пока не нашел.

В этом году В.В. Кудряшов работал на отвозке зерна в ОАО «Молотковичи». К сожалению, у его напарника не оказалось водительской категории «С», поэтому меняться не получалось.

– Единственное, что я мог, это намолотить первый или последний бункер, в обед подменить, а так все время за рулем, – рассказывает Виктор Викторович. – Многим на первый взгляд покажется, что это легче. Но это совсем не так. Современные комбайны оборудованы по последнему слову техники – в кабине комфортно, не то что в моем «ГАЗике»: и жарко, и соломой может засыпать через открытое окошко.

Работать на уборочной Виктор Викторович планирует и в будущем году, хоть уже 10 лет без отпуска. Но это неважно, когда тебе нравится то, чем ты занимаешься.

Инна УРБАНОВИЧ.

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