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Мастер зерноочистительного и сушильного хозяйства ОАО «Оснежицкое» Роман Красиков знает своё дело

16.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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Мастер зерноочистительного и сушильного хозяйства ОАО «Оснежицкое» Роман Красиков знает своё дело
Директор ОАО «Оснежицкое» Кулишевич Валерий Антонович практически не ошибается при подборе кадров. Нет, случается иногда, что доверишь человеку ответственный пост, а он после первых же успехов решает, что сам черт ему не брат.

Но это лишь эпизоды, о которых тут же забывают, как, впрочем, и имя неудачного новобранца. В основном же назначения попадают точно в десятку, хотя отдельные кандидатуры сначала вызывают у окружающих некоторое недоумение.

Вот, к примеру, два года назад директор назначил совсем еще молодого, пару лет как из армии, Рому Красикова мастером зерноочистительного и сушильного хозяйства. Хозяйство, замечу, – важнейшее звено на уборке зерновых.

Именно здесь ставят точку во всей многомесячной кампании, начатой еще прошлогодней осенью. И от того, как сработают машинисты сушилок, от того, как будет очищено и доведено до нужных кондиций зерно, порой зависит судьба целого урожая. Обычно сложные агрегаты на току доверяют мужикам степенным и надежным. А тут совсем еще «зеленый» хлопец.

Но дело в том, что директор знал о Романе Васильевиче то, чего могли не знать другие. Скажем, о том, что, будучи городским жителем, Рома с малых лет проводил не только каникулы, но и все свободное время в деревне, в Оснежицах. И не на мехдворе, где обычно обретаются сельские пацаны, а на зерносушильном комплексе.

Природу такого интереса объяснить трудно: вот нравилась Роме деловая суета зернотока, нравилось смотреть, как управляются с машинерией сушилок машинисты, нравились караваны самосвалов, от которых даже после уборки исходил аромат свежего хлеба. Кто-то не обратил внимания, а директор заметил, как детское увлечение переросло у парня в любимое дело, иначе говоря – в профессию.

А потому дембеля Красикова без разговоров взяли помощником машиниста КЗС: призвание призванием, а надо ведь и деловые качества проверить. И внимательно проверяли три года подряд, после чего убедились: наш человек!

Ни от какой работы не бегает, учится у старших всему, чему можно учиться, исполнительный, серьезный. И искренне болеет за общее дело, что по-другому называется ответственностью. Так командовать зерноочистительным и зерносушильным хозяйством был определен Роман Васильевич Красиков.

А хозяйство, между прочим, не из простых – ЗСК-30, КЗС-25 да в придачу семяноочистительная линия. Задача, стоящая перед этим подразделением, на словах выглядит достаточно просто – сушка, сортировка и доведение до кондиций зерна. На деле же за каждым из этих слов стоит напряженная работа всех десяти специалистов, которые сегодня находятся в подчинении у Романа Васильевича.

Не стану вдаваться в технические подробности работы каждого из агрегатов, скажу только, что машинист того же ЗСК-30 – это не просто специальность, это и в самом деле профессия, не менее сложная, чем любая другая на мехдворе.

Наверное, главной заслугой молодого руководителя стало то, что он смог найти общий язык и сплотить в единый коллектив, в первую очередь, машинистов. А это народ солидный, знающий цену и себе, и своей работе.

В добавок ко всему, в «Оснежицком», благодаря стараниям в том числе и Валерия Антоновича Кулишевича, машинисты подобрались один к одному – серьезные, умелые, мастеровитые.

Сегодня, предположим, трудно себе представить КЗС-25 без машиниста Григория Половца. Кроме всего прочего, он занят доработкой посевного материала, о важности качества которого лишний раз говорить не приходится. И к качеству этому ни малейших претензий нет. Под стать коллеге и Иван Самосюк на ЗСК-30. Специалист грамотный, думающий, знающий досконально все тонкости технологического процесса. Здесь же работает и Александр Ткачев, о котором разговор особый. Он постарше остальных машинистов, по профессии КИПовец, имеющий опыт работы на комбинате хлебопродуктов. Для «Оснежицкого» это, конечно, находка, потому что профессионала такого уровня днем с огнем не сыщешь. Никто, кроме Александра Эдуардовича, не владеет едва ли не важнейшей на сушилке операцией – наладкой топочного агрегата. Наладкой и контролем за его бесперебойной работой. И так далее… Сережа Пригодич – самый молодой в команде: он только в этом году окончил лицей и теперь дорабатывает последние денечки перед армией. По его отношению к делу, дисциплине и исполнительности уверенно можно сказать, что после службы на прежнее место его возьмут с дорогой душой.

Добрых слов заслуживают и помощники машинистов, но рассказ о коллективе зерноочистительного и зерносушильного хозяйства требует отдельного места и времени, и к нему мы еще, уверен, вернемся.

Пока же хочу обратить внимание вот на какой факт, в определенной степени характеризующий мастера Красикова: задолго до уборки зерновых начинается подготовка к работе технического арсенала.

Этой весной его команда собственными силами перебрала все зерноочистительные машины, смазала все, что требовало смазки, перепроверила все узлы. Что потом пригодилось, как яичко к красному дню, на нынешней уборке зерновых, которая выдалась достаточно сложной. Вспомните: июль у нас начался с проливных дождей. Ну, в дождь, конечно, не убирали, но и в промежутках между непогодой собранное зерно поступало на ток влажным. Как известно, в этом году оснежинцы намолотили 4 147 тонн зерна, а 70 процентов его пришлось дорабатывать по полной программе. При таком раскладе голова могла пойти кругом у кого угодно, но Роман Васильевич держался молодцом: комплексы работали круглосуточно, хотя и в напряженном режиме. Параллельно действовала и семяноочистительная линия, которой персонально занимался А. Ткачев, а это уже само по себе гарантия успеха. Успеха крайне необходимого для такого семеноводческого хозяйства, каким является «Оснежицкое». Замечу, что линия эта работала даже одновременно с уборкой – настолько серьезно относятся в хозяйстве к заготовке семенного материала.

Тем временем уборка задала мастеру Красикову новую задачу: за сутки тот же ЗСК-30 мог переработать до 400 тонн зерна, а намолоты были чуть ли не вдвое больше. Так на току появились бурты. Вроде, обычное дело, но зерно долго так лежать не может – сопреет, и прощай, часть урожая!

Тогда-то и был установлен здесь зернометатель ЗМ-60, с помощью которого наладили систематическое перелопачивание зерна. Как часы работал и ворохоочиститель.

…Он еще совсем молод, мастер Красиков Роман Васильевич, который сегодня заочно занимается на пятом курсе сельхозакадемии. Лишнее подтверждение тому, что в ОАО «Оснежицкое» делают ставку на молодежь.

Сергей Дорохов.

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