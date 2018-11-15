Василий Христюк по-прежнему считается одним из лучших механизаторов в ОАО «Валище»



…И опять, в который уже раз, поражаешься быстротечности времени: я считал, что мы виделись года два, может, три назад, а оказалось, – минуло около десятка лет. Конечно, за этот срок многое изменилось, неизменным осталось одно: Василий Аркадьевич Христюк по-прежнему считается одним из лучших, если не лучшим механизатором не только в ОАО «Валище», но и в районе. И дело даже не в его многочисленных производственных достижениях и победах в соревнованиях всех рангов.

Тут нужно говорить о профессионализме, уникальном даже для Пинщины, где настоящих асов пруд пруди. Но далеко не каждый обладает такой работоспособностью, как всегда неутомимый Василий Христюк, такой ответственностью за порученное дело и таким любовным отношением к технике, которая для него будто живое существо – со своим характером, своими капризами, своими привычками.

Есть основания полагать, что все эти качества заложены в нем на генетическом уровне: отец Василия, Аркадий Васильевич, был знаменитым механизатором, известным далеко за пределами хозяйства. Они здешние, Христюки, из Вульки Лавской, а там чуть ли не в каждой хате или тракторист, или шофер. Мудрено ли, что Васька уже с семи лет не вылезал из кабины комбайна на уборке зерновых, сидел рядом с батькой на тракторе во время сенокоса, объезжал все колхозные фермы на подвозе кормов. Видать, правильным мужиком был Аркадий Васильевич, коли воспитал сына в любви к земле, к малой родине и к своему делу.

А сын сразу после школы поступил в наш гидротехникум, окончив который служить в контору не пошел, а стал работать комбайнером, благо хозяйство получило новенькую «Ниву». К тому времени Василий уже отслужил в армии, обзавелся семьей. Начальство посмотрело-посмотрело на вчерашнего дембеля да и назначило его главным инженером.

Не последнюю роль в этом назначении сыграл авторитет Христюка-младшего, которым он пользовался и у односельчан, и у братвы на мехдворе: даст слово – обязательно его сдержит.

Дальнейшей же карьере Василия Аркадьевича помешала его манера говорить обо всем открыто, как говорится, резать правду-матку в глаза. Руководству колхоза это не понравилось, и строптивый инженер оказался в кабине добитого «Дона», который его стараниями прослужил достаточно долго. Экс-инженер, в некоторой степени благодаря тому конфликту, понял, что главное дело его жизни – работа на земле. А тут еще хозяйство получило комбайн «Джон Дир». Казалось, после наших «Нив» это американское чудо придется осваивать и осваивать. Куда там! Вечером комбайн пригнали из Бреста, а уже утром Василий молотил на нем рожь.

Так и пошло сезон за сезоном: заморская техника пахала, как миленькая, и на жатве, и на сенокосах, а хозяин ставил на ней рекорд за рекордом.

Вот как раз в ту пору я познакомился с Василием Аркадьевичем на краю хлебного поля где-то в окрестностях Соколовки. Заметьте: вторым номером экипажа был тогда младший сын Владимир, такой же, как и отец, широкоплечий крепыш, с похожей манерой говорить и улыбаться. Он учился в сельскохозяйственном колледже, а на каникулы обязательно приезжал домой и помогал отцу на уборке. Я был не совсем точен, когда говорил, что за прошедшее время не изменился лишь статус Василия Аркадьевича. Да и внешне влияние времени как-то прошло мимо него.

Постоянным же остался и состав экипажа «Джон Дира»: вторым комбайнером из года в год становится либо все тот же Володя, либо его старший брат Сергей, механик на одном из предприятий Брестского района.

Вот он как раз и работал вместе с отцом на нынешней уборке: взял на службе отпуск и приехал. Ну, а о том, как отец и сын поработали, красноречиво говорит результат: условный намолот зерна составил 1 178 тонн, третий результат в районе. И это не на самых урожайных валищенских угодьях. Да тут еще год выдался не особо урожайный – сказались капризы погоды. Но ничего, справились, получив неплохой урожай зерновых.

Окончание уборки зерновых вовсе не означало, что завершились механизаторские хлопоты Василия Аркадьевича. Он и перед жатвой не скучал: на заготовке сенажа был едва ли не главным действующим лицом. Зерновые убрали, сын уехал, а отцу еще предстояло крепко потрудиться на уборке кукурузы.

Но и на ней не закончился для механизатора сельскохозяйственный год: природа в этом году расщедрилась на четвертый укос, а потому сенажные траншеи продолжают заполняться зеленой массой. Но есть работенка для «Джон Дира» и помимо осеннего травостоя: на прошлую пятницу оставался еще не скошенным десяток гектаров сои. Но тут уж ничего не поделаешь, придется ждать, пока она подсохнет – такая культура.

…Уже совсем скоро верный комбайн станет на зимовку в свой бокс на мехдворе, но это вовсе не значит, что для его хозяина начнутся каникулы.

Отнюдь. Василий Аркадьевич привычно пересядет на МТЗ-1221 и будет развозить корма по комплексам, стройматериалы по стройкам и прочий груз, который возить – не перевозить в деревне. И так до весенней посевной. А там опять все сначала. Такое, значит, имеет место быть вечное движение, в котором живет человек на земле, на которой трудится и которой отдает всю свою жизнь.

Юрий Сергеев.