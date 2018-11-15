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Василий Христюк по-прежнему считается одним из лучших механизаторов в ОАО «Валище»
16.11.2018 — Разное | Полесская правда
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Есть основания полагать, что все эти качества заложены в нем на генетическом уровне: отец Василия, Аркадий Васильевич, был знаменитым механизатором, известным далеко за пределами хозяйства. Они здешние, Христюки, из Вульки Лавской, а там чуть ли не в каждой хате или тракторист, или шофер. Мудрено ли, что Васька уже с семи лет не вылезал из кабины комбайна на уборке зерновых, сидел рядом с батькой на тракторе во время сенокоса, объезжал все колхозные фермы на подвозе кормов. Видать, правильным мужиком был Аркадий Васильевич, коли воспитал сына в любви к земле, к малой родине и к своему делу.
А сын сразу после школы поступил в наш гидротехникум, окончив который служить в контору не пошел, а стал работать комбайнером, благо хозяйство получило новенькую «Ниву». К тому времени Василий уже отслужил в армии, обзавелся семьей. Начальство посмотрело-посмотрело на вчерашнего дембеля да и назначило его главным инженером.
Дальнейшей же карьере Василия Аркадьевича помешала его манера говорить обо всем открыто, как говорится, резать правду-матку в глаза. Руководству колхоза это не понравилось, и строптивый инженер оказался в кабине добитого «Дона», который его стараниями прослужил достаточно долго. Экс-инженер, в некоторой степени благодаря тому конфликту, понял, что главное дело его жизни – работа на земле. А тут еще хозяйство получило комбайн «Джон Дир». Казалось, после наших «Нив» это американское чудо придется осваивать и осваивать. Куда там! Вечером комбайн пригнали из Бреста, а уже утром Василий молотил на нем рожь.
Вот как раз в ту пору я познакомился с Василием Аркадьевичем на краю хлебного поля где-то в окрестностях Соколовки. Заметьте: вторым номером экипажа был тогда младший сын Владимир, такой же, как и отец, широкоплечий крепыш, с похожей манерой говорить и улыбаться. Он учился в сельскохозяйственном колледже, а на каникулы обязательно приезжал домой и помогал отцу на уборке. Я был не совсем точен, когда говорил, что за прошедшее время не изменился лишь статус Василия Аркадьевича. Да и внешне влияние времени как-то прошло мимо него.
Вот он как раз и работал вместе с отцом на нынешней уборке: взял на службе отпуск и приехал. Ну, а о том, как отец и сын поработали, красноречиво говорит результат: условный намолот зерна составил 1 178 тонн, третий результат в районе. И это не на самых урожайных валищенских угодьях. Да тут еще год выдался не особо урожайный – сказались капризы погоды. Но ничего, справились, получив неплохой урожай зерновых.
Окончание уборки зерновых вовсе не означало, что завершились механизаторские хлопоты Василия Аркадьевича. Он и перед жатвой не скучал: на заготовке сенажа был едва ли не главным действующим лицом. Зерновые убрали, сын уехал, а отцу еще предстояло крепко потрудиться на уборке кукурузы.
Но и на ней не закончился для механизатора сельскохозяйственный год: природа в этом году расщедрилась на четвертый укос, а потому сенажные траншеи продолжают заполняться зеленой массой. Но есть работенка для «Джон Дира» и помимо осеннего травостоя: на прошлую пятницу оставался еще не скошенным десяток гектаров сои. Но тут уж ничего не поделаешь, придется ждать, пока она подсохнет – такая культура.
Отнюдь. Василий Аркадьевич привычно пересядет на МТЗ-1221 и будет развозить корма по комплексам, стройматериалы по стройкам и прочий груз, который возить – не перевозить в деревне. И так до весенней посевной. А там опять все сначала. Такое, значит, имеет место быть вечное движение, в котором живет человек на земле, на которой трудится и которой отдает всю свою жизнь.
Юрий Сергеев.
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