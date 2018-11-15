ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Семейный экипаж Кондратюков из ОАО «Молотковичи» шестой сезон успешно трудится на уборке зерновых

16.11.2018 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Семейный экипаж Кондратюков из ОАО «Молотковичи» шестой сезон успешно трудится на уборке зерновых
Он хорошо помнит, как отец брал его с собой в поле во время жатвы. Мальчик, сидя у отца на коленях за штурвалом комбайна, с восхищением смотрел, как перед большой и сильной машиной ржаные колосья гнули свои головы, а затем золотой бурной рекой зерно сыпалось в бункер.

В это время мальчика охватывало удивительное чувство: он гордился своим отцом и считал, что важнее профессии комбайнера нет на всем белом свете. Отец, гладив сына по голове большой и шершавой от мозолей рукой, говорил:

– Смотри, сынок! Сколько труда и силы надо человеку, чтобы собрать хлеб! На земле нужно работать отдавая все силы, тогда и она отплатит тебе тем же.

Семейный экипаж Эдуарда Николаевича и Ильи Эдуардовича Кондратюк из ОАО «Молотковичи» уже шестой сезон подряд добивается хороших результатов на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур.

Эдуард Николаевич родом из Пинска. Здесь он окончил школу № 8, затем индустриально-педагогический колледж по специальности «учитель труда и черчения». Первое время работал на мебельной фабрике станочником, затем в Молотковичском сельпо трактористом-экспедитором, а с 1998 года Эдуард Николаевич успешно трудится механизатором в ОАО «Молотковичи». Женился на девушке из Домашиц Валентине. С тех пор молодая семья стала жить в доме у родителей Валентины. Со временем у молодых появились дети: Илья и Анастасия.

В коллективе Эдуард Николаевич пользуется уважением, к нему тянутся люди. Ведь он никогда и никому из коллег-механизаторов не отказывает в помощи: то рессору заменить, то клапаны подрегулировать.

Чаще всего к нему обращаются за помощью новички: «Николаевич, помогите!». И вот он уже спешит к чужой машине, подскажет, отрегулирует, а когда следует, и отругает за лень и плохое отношение к технике.

Вот и сын у Эдуарда Николаевича Илья такой же – крепкий, работящий и отзывчивый.

После окончания Домашицкой БШ Илья продолжил обучение в лицее ПолесГУ с физико-математическим направлением. После чего молодой человек поступил в Пинский аграрно-технический колледж на специальность техника-строителя. В 2015 году Илья Эдуардович пришел на работу в ОАО «Молотковичи», где первое время трудился строителем. Сейчас молодой человек работает прорабом строительной бригады, а во время уборочной трудится с отцом на комбайне: Эдуард Николаевич – старшим комбайнером, а Илья – комбайнером.

– Главными и самыми мудрыми людьми для меня в жизни являются мои родители, – делится молодой человек, – а работа с отцом еще больше укрепляет наши семейные отношения. Именно отец помог мне понять жизненное призвание – быть хорошим семьянином и работать на родной земле.

И ведь действительно, для своих лет Илья очень самостоятельный и серьезный человек. В свои 22 года он успел обзавестись семьей и просторным домом в Молотковичах, где вместе со своей женой Оксаной они держат огород.

По выходным молодая семья Кондратюк ездит в гости к любимым родителям и бабушке Марии Алексеевне в Домашицы. Сюда же спешит и младшая дочь Эдуарда Николаевича и Валентины Николаевны Анастасия. Девушка является студенткой БНТУ. Вся семья собирается за большим и круглым столом, где они подолгу пьют чай и обсуждают свои дела.

Татьяна Полховская.

Оставить комментарий

« Главный агроном ОАО «Ставокское» Александр Кирикович выбрал осознанно профессию земледельца
Василий Христюк по-прежнему считается одним из лучших механизаторов в ОАО «Валище» »
Новости дня
Новости разные
 
Гели, туши, помады. 10 недорогих, но классных средств для бровей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика