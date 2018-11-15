Семейный экипаж Кондратюков из ОАО «Молотковичи» шестой сезон успешно трудится на уборке зерновых



Он хорошо помнит, как отец брал его с собой в поле во время жатвы. Мальчик, сидя у отца на коленях за штурвалом комбайна, с восхищением смотрел, как перед большой и сильной машиной ржаные колосья гнули свои головы, а затем золотой бурной рекой зерно сыпалось в бункер.

В это время мальчика охватывало удивительное чувство: он гордился своим отцом и считал, что важнее профессии комбайнера нет на всем белом свете. Отец, гладив сына по голове большой и шершавой от мозолей рукой, говорил:

– Смотри, сынок! Сколько труда и силы надо человеку, чтобы собрать хлеб! На земле нужно работать отдавая все силы, тогда и она отплатит тебе тем же.

Семейный экипаж Эдуарда Николаевича и Ильи Эдуардовича Кондратюк из ОАО «Молотковичи» уже шестой сезон подряд добивается хороших результатов на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур.

Эдуард Николаевич родом из Пинска. Здесь он окончил школу № 8, затем индустриально-педагогический колледж по специальности «учитель труда и черчения». Первое время работал на мебельной фабрике станочником, затем в Молотковичском сельпо трактористом-экспедитором, а с 1998 года Эдуард Николаевич успешно трудится механизатором в ОАО «Молотковичи». Женился на девушке из Домашиц Валентине. С тех пор молодая семья стала жить в доме у родителей Валентины. Со временем у молодых появились дети: Илья и Анастасия.

В коллективе Эдуард Николаевич пользуется уважением, к нему тянутся люди. Ведь он никогда и никому из коллег-механизаторов не отказывает в помощи: то рессору заменить, то клапаны подрегулировать.

Чаще всего к нему обращаются за помощью новички: «Николаевич, помогите!». И вот он уже спешит к чужой машине, подскажет, отрегулирует, а когда следует, и отругает за лень и плохое отношение к технике.

Вот и сын у Эдуарда Николаевича Илья такой же – крепкий, работящий и отзывчивый.

После окончания Домашицкой БШ Илья продолжил обучение в лицее ПолесГУ с физико-математическим направлением. После чего молодой человек поступил в Пинский аграрно-технический колледж на специальность техника-строителя. В 2015 году Илья Эдуардович пришел на работу в ОАО «Молотковичи», где первое время трудился строителем. Сейчас молодой человек работает прорабом строительной бригады, а во время уборочной трудится с отцом на комбайне: Эдуард Николаевич – старшим комбайнером, а Илья – комбайнером.

– Главными и самыми мудрыми людьми для меня в жизни являются мои родители, – делится молодой человек, – а работа с отцом еще больше укрепляет наши семейные отношения. Именно отец помог мне понять жизненное призвание – быть хорошим семьянином и работать на родной земле.

И ведь действительно, для своих лет Илья очень самостоятельный и серьезный человек. В свои 22 года он успел обзавестись семьей и просторным домом в Молотковичах, где вместе со своей женой Оксаной они держат огород.

По выходным молодая семья Кондратюк ездит в гости к любимым родителям и бабушке Марии Алексеевне в Домашицы. Сюда же спешит и младшая дочь Эдуарда Николаевича и Валентины Николаевны Анастасия. Девушка является студенткой БНТУ. Вся семья собирается за большим и круглым столом, где они подолгу пьют чай и обсуждают свои дела.

Татьяна Полховская.