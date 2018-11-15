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Главный агроном ОАО «Ставокское» Александр Кирикович выбрал осознанно профессию земледельца

16.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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Главный агроном ОАО «Ставокское» Александр Кирикович выбрал осознанно профессию земледельца
Свою профессию, связанную с агропромышленным комплексом, Александр Кирикович выбирал осознанно, а не ради диплома о высшем образовании. Еще со школьной скамьи он мечтал работать на земле, и ему удалось воплотить свои мечты в реальность.

Сегодня Александр Олегович – главный агроном ОАО «Ставокское». Несмотря на молодость, он успешно справляется со своими обязанностями, и его работой в хозяйстве довольны. А начиналось все с того, что уроженец деревни Ботово Пинского района, окончив Чуховскую среднюю школу, поступил в Гродненский государственный аграрный университет.

Саша рос и воспитывался в обычной семье, мама работала дояркой, отец – трактористом. И Саша, и две его сестры хорошо знали цену крестьянскому труду: у родителей было большое хозяйство, всегда обрабатывали много земли. Саше работа на земле всегда была по душе, поэтому он и решил поступать на специальность «агрономия».

Во время учебы парень проходил полугодовую производственную практику в ОАО «Ставокское». Было это в 2013 году. Именно тогда руководство хозяйства и заприметило трудолюбивого, ответственного, спокойного и вдумчивого практиканта. Саше предложили приехать сюда после окончания вуза. Так что уже в 2014 году Александр Кирикович, дипломированный специалист, снова оказался именно в этом хозяйстве.

Парню сразу предложили должность главного агронома. И это тоже довольно интересный момент, ведь не всегда вчерашнему студенту могут доверить такой ответственный пост – руководить растениеводческой отраслью сельхозпредприятия.

Ведь, как известно, теория, которую преподают в учебных заведениях, зачастую расходится с практикой. Но Саша сам попросил какое-то время поработать рядом с опытным агрономом Григорием Петровичем Лозицким, набраться опыта. Это было мудрое решение, ведь вчерашнему выпускнику очень пригодились знания, ценные советы старшего наставника. С большей уверенностью в своих силах через год он принял пост главного агронома. Помощь и поддержку молодому специалисту оказывал и оказывает руководитель хозяйства А.А. Новик.

Два года обязательной отработки по распределению пролетели быстро, но Александр настолько прикипел к коллективу, к здешним местам, что остался на своем месте. В марте исполнится пять лет, как Александр Олегович отвечает за проведение сельскохозяйственных работ в оптимальные сроки и на высоком агротехническом уровне. А эти работы идут круглый год – от внесения удобрений и посевной до уборочной страды.

Севооборот, урожайность, защита от вредителей, подкормка, обеспечение хозяйства высококачественными сортовыми семенами, организация работы производственных участков – все это и многое другое входит в его обязанности. Основную ставку в «Ставокском» делают на пшеницу, рожь, ячмень, тритикале. В этом году урожайность на круг составила около 40,7 центнера с гектара. К моменту выхода этого материала в свет в хозяйстве закончат уборку сахарной свеклы, под которую отведены 330 гектаров. Урожайность сладкого корня составила около 500 центнеров с гектара. Нельзя не сказать, что нынешнее лето выдалось очень непростым для хлеборобов.

«Летом была сильная засуха, а во время уборки пошли дожди. Больше всего у нас пострадали ячмень и зернобобовые культуры», – говорит Александр.

Каждый день Александра Кириковича расписан буквально по минутам. А в период той же посевной или уборочной он находится на полях с раннего утра до позднего вечера. Опора и поддержка Александра – его семья. Избранницей полесского парня стала девушка из Украины, семья которой переехала на Пинщину из Донецка, где и сейчас очень неспокойная ситуация. Кристина до декретного отпуска работала бухгалтером в хозяйстве. Сейчас супруги растят двоих сыновей – двухлетнего Диму и Кирилла, которому скоро исполнится годик. Вопрос с жильем помогло решить руководство хозяйства – молодая семья живет в благоустроенном коттедже в Ченчицах.

…По итогам ежегодного районного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур первое место заняло ОАО «Ставокское».

Производство зерна на один балло-гектар составило 117,7 килограмма, валовой сбор зерна – 6 222 тонны. В этих показателях есть вклад и главного агронома хозяйства. На мой вопрос о секретах успеха Александр Кирикович скромно ответил: «Главное – слаженный коллектив и взаимопонимание».

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

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