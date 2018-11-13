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Во время каникул в Шарковщинской СШ №1 работал лагерь «Рыжая осень»

16.11.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Во время каникул в Шарковщинской СШ №1 работал лагерь «Рыжая осень»Для отдыха и оздоровления детей на базе СШ № 1 во время осенних каникул был организован оздоровительный лагерь «Рыжая осень». Продолжительность смены составила 6 дней. В лагере отдыхали и укрепляли свое здоровье 25 учеников из разных социальных семей в возрасте от 7 до 14 лет. Для всех детей, посещающих оздоровительный лагерь, было организовано двухразовое питание на базе школы.

Воспитательный процесс организовывали воспитатели: И. В. Стотик, Н. И. Голубева, Б. С. Лонский, Л. Л. Шабловская, А. А. Кондратьев, Н. Н. Андрейчик, Х. А. Мойсеёнок, М. С. Горбачёв, И. Ф. Жижикина, В. М. Буко, Е. В. Малецкая, А. Г. Магалицкий.

Директор лагеря — Ю. А. Магалицкая, заместитель директора — В. Г. Чепик.

Опытные педагоги создали условия для организованного отдыха детей, укрепления здоровья, для самореализации на индивидуальном личностном потенциале, приобщили ребят к творческим видам деятельности, развивали творческое мышление, формировали у ребят навыки общения и толерантности.

Для решения этих задач был разработан план работы осеннего

оздоровительного лагеря «Рыжая осень».

Исходя из поставленных целей, каждый проведенный детьми день в лагере имел свою направленность. «День осеннего настроения» основывался на музыкально-игровом мероприятии «Осеннее путешествие» и на конкурсно-игровой программе «Остров знакомств». В «День разноцветных зонтов и удивительных сказок» прошла экскурсия в районный центр ремесел, посвященная 130-летию Я. Дроздовича. Ребята участвовали в спортивной программе «Шпионские тайны» и путешествии в мир сказок и шахмат «У каждого своя планета» и «Шахматная азбука». В «День шуршания осенними листьями» была организована экскурсия в экологический класс Германовичской СШ, игротека «Думай и выигрывай». В четвертый день «Каникулы с огоньком» прошли интеллектуальная викторина «Осеннее обострение», музыкальное развлечение «Моя Родина — Беларусь», турнир по футболу «Бабье лето», встреча с представителями МЧС и ГАИ. В «День красной рябины и осеннего настроения» состоялись конкурс чтецов стихотворений «О Родине», «Об осени», эвристическая программа «Восхождение на олимп» и просмотр фильма «Прометей». В «День прощания с рыжей осенью» прошли игротека «Радуга увлечений», конкурсная программа «Ритмы осени».

Следует отметить, что в осеннюю смену воспитанников лагеря приобщали к чтению литературы. Так, библиотекарь В. И. Буко ежедневно приглашала воспитанников поучаствовать в виртуальном путешествии «Великие библиотеки мира», «Книжкина больничка», мастер-классах «Быстрое знакомство с книгой», «Периодические издания: газеты и журналы». Завершилось всё экскурсией в читательский зал районной детской библиотеки.

В последний день дети занимались трудовой деятельностью в рамках операции «Нас здесь не было». Результаты анкетирования воспитанников осеннего оздоровительного лагеря «Рыжая осень» показали нам, что воспитательная работа с детьми велась с учетом их возрастных особенностей и интересов и была организована грамотно.

Ю. МАГАЛИЦКАЯ,

директор лагеря.

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