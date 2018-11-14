С 5 по 31 ноября проводятся профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием пешеходов

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов сотрудниками Госавтоинспекции на территории Шарковщинского района в период с 5 по 31 ноября проводятся профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

ГАИ напоминает, что велосипедисты приравниваются в своих правах и обязанностях к пешеходам. Они имеют право передвигаться по обочинам автодорог только при отсутствии велосипедных дорожек или тротуаров. Выезжая на трассы, должны двигаться не далее одного метра от правого края проезжей части при отсутствии обочины. Пересекать дорогу по пешеходному переходу необходимо пешком, ведя велосипед рядом. На нерегулируемый переход выходите, будучи уверенными, что водители вас пропускают. Внимательно оценивайте дорожную ситуацию, смотрите в сторону, откуда может появиться движущийся транспорт. Обращайте внимание на автомобили, которые поворачивают налево. Велосипед должен быть оборудован светоотражателями спереди белого цвета, сзади — красного, по бокам — оранжевого, а также зеркалом заднего вида, иметь исправные тормозную систему, рулевое управление и звуковой сигнал. Чтобы быть более заметными для водителей, рекомендуется надевать светоотражающий жилет. Пешеходам при движении по краю проезжей части дороги в темное время суток необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.

Если вы заметили на дороге пешехода или велосипедиста, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, которые своими действиями создают угрозу безопасности дорожного движения, позвоните 102 и сообщите информацию в ГАИ, тем самым вы, возможно, спасете чью то жизнь.

Е. ЛУТОХИН,

вриод начальника ОГАИ РОВД.