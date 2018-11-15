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Список артистов "Золотого граммофона" пополнился новыми именами - ждем Баскова и Лорак

16.11.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Меньше месяца остается до самой масштабной музыкальной премии — «Золотой граммофон» пройдет 9 декабря в «Минск-Арене». Сегодня стал известен полный список звезд — участников концерта: кроме Валерия Меладзе, Полины Гагариной, Веры Брежневой, Юлианны Карауловой и Филиппа Киркорова в декабре для вас выступят Николай Басков, Ани Лорак и другие. Кстати, продано уже более 75 процентов билетов.


Фото: Сергей Тарасов, TUT.BY

Сегодня это главная музыкальная премия России, ключевое событие в области популярной музыки. «Золотой граммофон» из года в год остается одним из самых ожидаемых событий в российском шоу-бизнесе, а стать обладателем статуэтки «Русского радио» для каждого артиста означает признание и поддержку миллионов слушателей.

Важно, что минская версия не будет отличаться от московской. Среди звезд, как всегда, — самые маститые артисты и лучшие имена нового поколения. Организаторы уже заявляли имя народного артиста Российской Федерации, рекордсмена по количеству статуэток «Золотого граммофона», исполнителя хита этого года «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова, а также голоса эпохи Валерия Меладзе, прекрасного секс-символа Веры Брежневой. А также: Burito, Юлианна Караулова, Filatov & Karas, Зара. Этот список сегодня стал больше еще на множество легендарных имен, таких как Николай Басков, без которого уже невозможно представить лучшую музыкальную премию России, а также народная артистка Украины, занявшая второе место на «Евровидении-2008» Ани Лорак. Также нас порадуют своими выступлениями певица Диана Арбенина, группа «Градусы» и ряд других артистов.

Когда: 9 декабря, 19.00.

Где: .

Сколько: от 63 рублей 30 копеек.

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Теги: Минск
 
 
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Меньше месяца остается до самой масштабной музыкальной премии - "Золотой граммофон" пройдет 9 декабря в "Минск-Арене". Кстати, продано уже более 75 процентов билетов.
 
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