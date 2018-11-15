"Секс через силу" стал признаком здоровья". Мнение о том, зачем белорускам "случайные связи"

Когда меня спрашивают, как я отношусь к случайным связям, всегда прошу уточнить, что такое «случайные связи»? Мой первый муж был парнем, с которым я познакомилась на студенческой вечеринке в общежитии. А утром я проснулась с ним рядом и не смогла вспомнить, как его зовут. Но через два года я вышла за этого человека замуж, и в общей сложности прожила с ним почти десять лет до развода. И что это было? Случайная связь, которая продлилась десять лет?

У женщины никогда не бывает ничего случайного, даже если это секс на одну ночь. У женщины бывают не связи, а отношения, которые она всегда видит в перспективе, при этом неважно, как долго все продлилось — несколько часов, сутки, месяцы, годы…

Вопрос в том, какое место отводят сексу в процессе построения этих самых отношений. И тут я наблюдаю две яркие стратегии поведения свободных женщин:



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1) «сексуальный старовер» — верит в принца на белом коне. Секс для нее — это лишь один из этапов на пути к замужеству, поэтому она может ждать годами подходящего случая. И даже встретив свой «подходящий случай», она будет ждать если не свадьбы, то третьего свидания;

2) «сексуальный спортсмен» — читала Паоло Коэльо и смотрела «Секс в большом городе», поэтому считает себя современной и раскрепощенной женщиной, у которой должен быть регулярный секс, а качество «объекта» не имеет значения.

В обоих случаях есть логические ошибки. С одной стороны, планировать свою жизнь, рассчитывая на то, что когда-нибудь у тебя будет идеальный муж, — это все равно что, как американские амиши, по доброй воле отказаться от электричества и сотового телефона. То есть так жить можно, но не всегда в этом есть смысл и необходимость. С другой стороны, когда спортивные достижения ставят выше искренности ощущений и желаний, происходит подмена понятий. Кажется, что секс заменит любовные переживания, а это не так.

Есть несколько заблуждений, которые часто мешают сосредоточиться при ответе на гамлетовский женский вопрос: спать или не спать?

Заблуждение первое: женщине постоянно и регулярно нужен секс

Я не стану спорить с тем, что секс — это физиологическая потребность нормального здорового половозрелого организма. Но я бы хотела, чтобы мы более аккуратно обращались с высказываниями о необходимости, регулярности и значимости половых контактов в жизни женщины.

Например, сейчас стало модно говорить о сексуальной анорексии, которую внезапно начали диагностировать у всех, кто живет некоторое время в полном одиночестве или отказал двум-трем претендентам подряд. И мы уже не допускаем даже мысли, что с претендентами было что-то не так. С каких пор отказ от контакта с неприятным тебе человеком — это признак больной психики?

Получилось, как в повести Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки»: мы прочитали медицинский справочник и обнаружили у себя все болезни, кроме родильной горячки.

Читаю на одном из сайтов, посвященных сексуальной анорексии, отзыв «выздоровевшей» женщины: «Врач мне помог… Но больше всего я помогла себе сама, через силу начав сексуальные отношения с мужчиной…».

Понимаете, через силу!

Прямо, как в анекдоте, ежики плакали и кололись, но продолжали есть кактус. Мы оглянуться не успели, как «секс через силу» стал признаком здоровья.



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А еще все, кто не успел потерять девственность к совершеннолетию, кинулись записываться в асексуалы. Когда 19-летняя девушка с каменным лицом утверждает в терминологически насыщенном интервью, что она асексуальна, хочется действительно отправить ее к психологу, но только по другому поводу.

Я не знаю ни одного человека (ни женщину, ни мужчину), которому бы с одинаковой интенсивностью требовалась интимная близость на протяжении всей жизни. Мы же не роботы, у нас есть возрастные и личностные особенности, крепкое или слабое здоровье, плохое или хорошее настроение… При чем здесь такие нетипичные и довольно редкие состояния, как сексуальная анорексия или асексуальность?

Заблуждение второе: женщина, у которой есть «лишь-бы-был секс», не будет чувствовать себя одинокой

В интернете можно встретить мнение о том, что даже плохой секс лучше, чем никакого. Глупо отказываться, потому что женщина все равно убивает двух зайцев: 1) у нее остаются воспоминания, неважно какие; 2) ей будет о чем поболтать с подругами…

В общем, предлагается (снова силой) раздвинуть ноги: «Если у вас чугунные ноги, которые склеены жидкими гвоздями, — пилите их, дамы, рубите, но раздвигайте… чтобы не закиснуть…» (пишет автор Арина Холина).

Но вот в чем дело: даже если вы проснулись утром с одним мужчиной, днем к вам заглянул другой, а вечером вы поехали в гости к третьему, о женском одиночестве вы будете думать еще больше, чем когда-либо. Когда нужно перекопать огород, грабли не заменят лопату.

А самое плохое — это то, что мы снова пришли к внутреннему насилию над собой. И снова мы будем с кем-то спать «давясь и с отвращением, исключительно для протокола».



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Заблуждение третье: нет секса — значит, неполноценная

Начну издалека. Я думаю, что брак — как гарантия нерушимости союза — умер. Как говорится, rest in peace. По инерции мы поддерживаем иллюзию весомости штампа в паспорте, но все это исключительно ради того, чтобы свадебная индустрия не осталась без работы.

Интересно, что в древности свадьба представляла собой ритуальные похороны невесты — символическую смерть девушки и рождение нового человека с новым именем. Невесту одевали в белое, как покойника, в чистую белую рубаху, на голову невесты надевалось покрывало, закрывающее глаза, потому что взгляд покойника считался недобрым. Покрывало со временем видоизменилось в фату, рубаха — в красивое платье. Но долгое время свадебный ритуал отражал суть происходящего: переход из родительского дома в дом мужчины, где нужно создавать собственный быт, заниматься хозяйством и материнством.

Однако сейчас начало полноценной самостоятельной жизни для молодой девушки никак не связано с замужеством — скорее с поисками работы и любимого занятия в жизни, а дефлорация стала не более важным жизненным этапом, чем поступление в институт.

И если даже замужество перестало быть критерием женской полноценности, то секс и подавно оказался на задворках, став официально доступным рядовым моментом для любой взрослой женщины, независимо от ее статуса. Как обыденная часть нашей жизни секс теперь имеет не больше социальной значимости, чем бритье подмышек…

На самом деле, прядильщицам на ткацкой фабрике абсолютно наплевать, когда у женщины-директора был секс, а тем более — замужем она или нет, если всем вовремя выплатили зарплату. Нет, можно, конечно, посплетничать, но показателем нашей востребованности в социуме все чаще становятся профессиональные и творческие успехи, общественная работа и карьера.

Тем не менее, когда из каждого утюга звучат призывы «посчитать свои дни без секса», ужаснуться и броситься в «лишь-бы-был секс» за «лишь-бы-были впечатлениями», нужно понимать, что за подводные камни вас ждут.



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Пионер всегда готов!

C высокой степенью уверенности, которая вытекает из многолетнего совокупного опыта (своего собственного и опыта знакомых мне женщин), я могу утверждать: белорусский мужчина мало сведущ в вопросах предохранения от болезней и нежелательной беременности. А также дремуч и закомплексован, если вдруг дело доходит до справки об отсутствии инфекций.

Скорее всего, вы услышите в ответ: «Да я чистый, я пару лет назад проверялся!» или еще хуже: «Я нормально себя чувствую, мне врач не нужен!». Они по дурости могут совсем не бояться одноразового секса без презерватива и даже настаивать, потому что так у них какие-то там «особые ощущения». В этот момент так и тянет постебаться и сказать: «Ой, а я после курса антибиотиков в связи с последней подхваченной где-то гонореей, еще не сдавала анализы».

Так что если уж вы решили через силу раздвинуть ноги, пусть у вас в аптечке всегда будет хотя бы минимум необходимых лекарств и несколько упаковок презервативов про запас.

Во-вторых, проявлению сексуальности белорусский мужчина учился по выложенным в Сети любительским видео. Поэтому он изначально ожидает, что любое его прикосновение к женскому телу должно вызывать стоны и трепет. Он мало знает о наслаждении в целом и о женском оргазме в частности. То есть он-то знает, что этот оргазм в какой-то момент должен быть, но это все, что он знает.

Следовательно, если вы хотите получить удовольствие от секса с малознакомым мужчиной, сначала вы должны сами в себе разобраться, причем в буквальном смысле.

В-третьих, белорусский мужчина стесняется говорить откровенно о сексе. Ваша фраза «я могу подсказать» может быть воспринята неоднозначно. Умный мужчина поймет, что ему предлагают «инструкцию по пользованию» и ухватится за возможность, но в большинстве случаев вы просто заденете больное самолюбие. Неужели я так плох?

С большой вероятностью это будет последнее, что вы скажете, перед тем как больше не увидите этого человека никогда.

В-четвертых, выпить, чтобы раскрепоститься, — это логическая ошибка. Приходит не раскрепощение, а забытье. И если вы на трезвую голову стесняетесь присоединиться к групповому сексу, то на пьяную вам, конечно, будет достаточно куража, но это не значит, что вы перестанете этого стесняться, когда проспитесь. Состояние сильного отупляющего опьянения — это уже само по себе достаточное женское приключение, не нужно его портить экспериментальными половыми связями, о которых вы все равно не сможете толком вспомнить.

Короче говоря, не надо ничего делать через силу! Давайте не будем заниматься насилием над собой якобы ради здоровья, ради разговоров с подругами или ради галочек в списке. Лучше книгу почитать, ей-богу.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.