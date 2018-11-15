3 мультфильма, которые можно и самим посмотреть

Вместе с видеосервисом VOKA мы предлагаем несколько мультфильмов, которые вы сможете посмотреть со своим малышом — хоть даже сегодня вечером. И никому из вас не будет скучно.

«Мой сосед Тоторо» / Tonari no Totoro

Режиссер: Хаяо Миядзаки. О чем мультфильм: переехав в деревню, две маленькие сестры, старшая Сацуки и младшая Мэй, знакомятся с лесным духом, которого Мэй называет «Тоторо» (искаженное «тролль»). Подружившись с девочками, Тоторо не только устраивает им воздушную экскурсию по своим владениям, но и помогает повидаться с мамой, которая лежит в больнице.

Ставший уже классикой анимации «Мой сосед Тоторо» не забронзовел и все так же, как и 20 лет назад, тепло встретит любого зрителя — от мала до велика. Миядзаки не просто удалось создать особый мир анимации, в который вплетены элементы японской истории и культуры. Он сделал мультфильм, где сказочное соседствует с обычными жизненными проблемами, где взрослые не отмахиваются от детей и их фантазий, а верят тем. Пожалуй, в истории мультипликации нет на этот счет более трогательного момента, чем тот, где дочь рассказывает отцу, как видела призрака, а тот с грустью отвечает, что ей повезло — взрослые призраков леса уже увидеть не могут. Посмотрите «Тоторо» со своим ребенком хотя бы для того, чтобы еще раз увидеть лесного тролля.

«Жил-был пес»

Режиссер: Эдуард Назаров. О чем мультфильм: жил-был пес. Верно служил, но выгнали его по старости. И решил он повеситься, да повстречал в лесу такого же старого волка.

Кто из вас не помнит пса из такого родного детского мультфильма? Наверняка, когда смотрели его в детстве, вы не задумывались, что Назаров этой работой произвел фурор в мире анимации. Как и не задумывались о том, какой объем исследований за ней стоит. Чтобы создать зарисовки одежды, детали быта, посуду и другие мелочи, аниматор отправился в Украину, обращался в этнографические музеи, ездил по деревням, где зарисовывал хаты, телеги, национальные костюмы.

«Маленький принц»

Режиссер: Марк Осборн. О чем мультфильм: мир невозможен без фантазии и приключений. По крайней мере, в это верит добродушный старик авиатор, по соседству с которым недавно поселилась одна очень педантичная мама со своей прилежной дочкой. Жизнь девочки подчинена строгому учебному плану, в котором время на друзей предусмотрено только следующим летом. Однако этот тщательно выстроенный план трещит по швам, когда в жизнь девочки врывается странный сосед с его невероятными рассказами о Маленьком Принце и далеких звездах. Осталось только починить самолет, и в путь! Так начинается большое путешествие девочки — полное опасностей, волшебства, юмора и настоящей дружбы.

На каком примере еще учить ребенка, что такое добро, а что такое зло, кто за кого в ответе и как важно мечтать, если не на примере «Маленького принца». Можно понять тех, кто начнет протестовать классическим аргументом «книга лучше», но сделаем поправку на реальность 2018-го: заинтересовать ребенка мультфильмом проще, чем книгой, и если выбирать, то уж лучше так, чем ничего. Кроме того, в защиту Осборна скажем, что это вообще не голливудская анимация, на которую привыкли брюзжать взрослые. Здесь не будет лютого экшна, тупых шуток и прочей будоражащей детскую нервную систему ерунды. Впрочем, и меланхолии книжного «Маленького принца» здесь тоже не сыскать. Это самостоятельное произведение, снятое по мотивам и с большим уважением к оригиналу, но не без поправок на время, в которое мы живем.

Кстати, белорусскоязычная версия фильма, подготовленная проектом «Беларускія ўікенды» с успехом была показана во многих регионах. А ближайшая премьера проекта — «Неверагодны містар Фокс» — отличная возможность увидеть еще одну знаменитую анимацию на большом экране.

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