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3 мультфильма, которые можно и самим посмотреть
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«Мой сосед Тоторо» / Tonari no Totoro
Ставший уже классикой анимации «Мой сосед Тоторо» не забронзовел и все так же, как и 20 лет назад, тепло встретит любого зрителя — от мала до велика. Миядзаки не просто удалось создать особый мир анимации, в который вплетены элементы японской истории и культуры. Он сделал мультфильм, где сказочное соседствует с обычными жизненными проблемами, где взрослые не отмахиваются от детей и их фантазий, а верят тем. Пожалуй, в истории мультипликации нет на этот счет более трогательного момента, чем тот, где дочь рассказывает отцу, как видела призрака, а тот с грустью отвечает, что ей повезло — взрослые призраков леса уже увидеть не могут. Посмотрите «Тоторо» со своим ребенком хотя бы для того, чтобы еще раз увидеть лесного тролля.
«Жил-был пес»
Кто из вас не помнит пса из такого родного детского мультфильма? Наверняка, когда смотрели его в детстве, вы не задумывались, что Назаров этой работой произвел фурор в мире анимации. Как и не задумывались о том, какой объем исследований за ней стоит. Чтобы создать зарисовки одежды, детали быта, посуду и другие мелочи, аниматор отправился в Украину, обращался в этнографические музеи, ездил по деревням, где зарисовывал хаты, телеги, национальные костюмы.
«Маленький принц»
На каком примере еще учить ребенка, что такое добро, а что такое зло, кто за кого в ответе и как важно мечтать, если не на примере «Маленького принца». Можно понять тех, кто начнет протестовать классическим аргументом «книга лучше», но сделаем поправку на реальность 2018-го: заинтересовать ребенка мультфильмом проще, чем книгой, и если выбирать, то уж лучше так, чем ничего. Кроме того, в защиту Осборна скажем, что это вообще не голливудская анимация, на которую привыкли брюзжать взрослые. Здесь не будет лютого экшна, тупых шуток и прочей будоражащей детскую нервную систему ерунды. Впрочем, и меланхолии книжного «Маленького принца» здесь тоже не сыскать. Это самостоятельное произведение, снятое по мотивам и с большим уважением к оригиналу, но не без поправок на время, в которое мы живем.
Кстати, белорусскоязычная версия фильма, подготовленная проектом «Беларускія ўікенды» с успехом была показана во многих регионах. А
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