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Декрет № 3 «О содействии занятости населения»: как подтвердить, что гражданин работает или учится за границей
16.11.2018 — Разное | Свислочская газета
Граждане республики Беларусь, работающие за границей или получающие образование в дневной форме получения образования за границей, при предъявлении подтверждающих документов, не включаются в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат.
Предоставление документов, подтверждающих работу или обучение за границей, – это право, а не обязанность гражданина.
Как подтвердить занятость
Для подтверждения своей занятости указанным категориям граждан необходимо предоставить в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации документы, подтверждающие осуществление трудовой деятельности или обучение в дневной форме получения образования.
Такими документами могут быть:
для граждан, работающих за границей:
для граждан, получающих образование в дневной форме получения образования за границей:
Обращаем внимание!
Документы должны быть представлены с официальным переводом на русский или белорусский язык.
Перевод должен быть официально заверен организацией, наделенной правом подтверждения правильности перевода документа в соответствии с законодательством страны, на территории которой осуществляется перевод:
нотариально;
апостилем;
иной существующей формой заверения официального перевода документов в соответствии с законодательством страны, на территории которой осуществляется перевод документа.
Способ предоставления документов в комиссию:
Формат предоставления документов
При направлении копий документов по электронной почте размер файла не должен превышать 5 Мб.
Допустимы следующие форматы файлов: pdf, jpg, jpeg, png.
Рекомендуемые сроки предоставления документов
Первые списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат, будут сформированы к 1 февраля 2019 г.
В связи с этим документы, подтверждающие работу или обучение за границей, предоставляются в комиссии до 21 января 2019 г.
С учетом того, что списки формируются ежеквартально, в дальнейшем при предоставлении документов в комиссию просим ориентироваться на сроки формирования списков на оплату услуг с возмещением затрат. В этой связи рекомендуется документы предоставлять в комиссию:
до 21 апреля; до 21 июля; до 21 октября; до 21 января.
Период, в течение которого гражданин не включается в список, определяется комиссией на основании предоставленных документов.
ВНИМАНИЕ!!!
При наличии у граждан вопросов по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения» (разъяснения, предоставление документов, подтверждающих занятость, трудная жизненная ситуация и др.) необходимо обращаться в постоянно действующие комиссии по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации.
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Декрет № 3 «О содействии занятости населения»: как подтвердить, что гражданин работает или учится за границей
В соответствии с пунктом 5 Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения» трудоспособные граждане, не занятые в...
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