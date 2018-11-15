Декрет № 3 «О содействии занятости населения»: как подтвердить, что гражданин работает или учится за границей



В соответствии с пунктом 5 Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения» трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают услуги, определяемые Советом Министров Республики Беларусь, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание (далее – услуги с возмещением затрат), после включения этих граждан в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат.

Граждане республики Беларусь, работающие за границей или получающие образование в дневной форме получения образования за границей, при предъявлении подтверждающих документов, не включаются в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат.

Предоставление документов, подтверждающих работу или обучение за границей, – это право, а не обязанность гражданина.

Как подтвердить занятость

Для подтверждения своей занятости указанным категориям граждан необходимо предоставить в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации документы, подтверждающие осуществление трудовой деятельности или обучение в дневной форме получения образования.

Такими документами могут быть:

для граждан, работающих за границей:

копия трудового договора (контракта);

копия свидетельства, разрешения, лицензии на осуществление адвокатской, нотариальной деятельности;

копии иных документов, подтверждающих факт трудовой деятельности;

для граждан, получающих образование в дневной форме получения образования за границей:

справка из учреждения образования;

копия договора на оказание образовательных услуг;

копии иных документов, подтверждающих факт обучения.

Обращаем внимание!

Документы должны быть представлены с официальным переводом на русский или белорусский язык.

Перевод должен быть официально заверен организацией, наделенной правом подтверждения правильности перевода документа в соответствии с законодательством страны, на территории которой осуществляется перевод:

нотариально;

апостилем;

иной существующей формой заверения официального перевода документов в соответствии с законодательством страны, на территории которой осуществляется перевод документа.

Способ предоставления документов в комиссию:

почтовая связь электронная почта личное обращение

Формат предоставления документов

При направлении копий документов по электронной почте размер файла не должен превышать 5 Мб.

Допустимы следующие форматы файлов: pdf, jpg, jpeg, png.

Рекомендуемые сроки предоставления документов

Первые списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат, будут сформированы к 1 февраля 2019 г.

В связи с этим документы, подтверждающие работу или обучение за границей, предоставляются в комиссии до 21 января 2019 г.

С учетом того, что списки формируются ежеквартально, в дальнейшем при предоставлении документов в комиссию просим ориентироваться на сроки формирования списков на оплату услуг с возмещением затрат. В этой связи рекомендуется документы предоставлять в комиссию:

до 21 апреля; до 21 июля; до 21 октября; до 21 января.

Период, в течение которого гражданин не включается в список, определяется комиссией на основании предоставленных документов.

ВНИМАНИЕ!!!

При наличии у граждан вопросов по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения» (разъяснения, предоставление документов, подтверждающих занятость, трудная жизненная ситуация и др.) необходимо обращаться в постоянно действующие комиссии по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации.