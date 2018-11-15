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Декрет № 3 «О содействии занятости населения»: как подтвердить, что гражданин работает или учится за границей

16.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Декрет № 3 «О содействии занятости населения»: как подтвердить, что гражданин работает или учится за границей
В соответствии с пунктом 5 Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения» трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают услуги, определяемые Советом Министров Республики Беларусь, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание (далее – услуги с возмещением затрат), после включения этих граждан в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат.

Граждане республики Беларусь, работающие за границей или получающие образование в дневной форме получения образования за границей, при предъявлении подтверждающих документов, не включаются в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат.

Предоставление документов, подтверждающих работу или обучение за границей, – это право, а не обязанность гражданина.

 

Как подтвердить занятость

 

Для подтверждения своей занятости указанным категориям граждан необходимо предоставить в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации документы, подтверждающие осуществление трудовой деятельности или обучение в дневной форме получения образования.

 

Такими документами могут быть:

 

для граждан, работающих за границей:

  • копия трудового договора (контракта);
  • копия свидетельства, разрешения, лицензии на осуществление адвокатской, нотариальной деятельности;
  • копии иных документов, подтверждающих факт трудовой деятельности;

для граждан, получающих образование в дневной форме получения образования за границей:

  • справка из учреждения образования;
  • копия договора на оказание образовательных услуг;
  • копии иных документов, подтверждающих факт обучения.

Обращаем внимание!

 

Документы должны быть представлены с официальным переводом на русский или белорусский язык.

Перевод должен быть официально заверен организацией, наделенной правом подтверждения правильности перевода документа в соответствии с законодательством страны, на территории которой осуществляется перевод:

нотариально;

апостилем;

иной существующей формой заверения официального перевода документов в соответствии с законодательством страны, на территории которой осуществляется перевод документа.

 

Способ предоставления документов в комиссию:

  1. почтовая связь
  2. электронная почта
  3. личное обращение  

Формат предоставления документов

 

При направлении копий документов по электронной почте размер файла не должен превышать 5 Мб.

Допустимы следующие форматы файлов: pdf, jpg, jpeg, png.

 

Рекомендуемые сроки предоставления документов

 

Первые списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат, будут сформированы к 1 февраля 2019 г.

 

В связи с этим документы, подтверждающие работу или обучение за границей, предоставляются в комиссии до 21 января 2019 г.

С учетом того, что списки формируются ежеквартально, в дальнейшем при предоставлении документов в комиссию просим ориентироваться на сроки формирования списков на оплату услуг с возмещением затрат. В этой связи рекомендуется документы предоставлять в комиссию:

до 21 апреля; до 21 июля; до 21 октября; до 21 января.

Период, в течение которого гражданин не включается в список, определяется комиссией на основании предоставленных документов.

 

ВНИМАНИЕ!!!

 

При наличии у граждан вопросов по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения» (разъяснения, предоставление документов, подтверждающих занятость, трудная жизненная ситуация и др.) необходимо обращаться в постоянно действующие комиссии по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации.

 

 
 
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В соответствии с пунктом 5 Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения» трудоспособные граждане, не занятые в...
 
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