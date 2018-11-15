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По семьсот строений на каждого
16.11.2018 — Разное | Свислочская газета
В качестве регистраторов привлечены работники Свислочского РУП ЖКХ. Двое из них, Александр Семакович и Вероника Чураковская, обойдут все улицы в Свислочи, Кристина Янушко – в Порозово. Во время проверки адресного хозяйства будет задействован и резервный регистратор Алла Матюнцова.
Людмила БАЛЫШ.
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С 6 ноября в Свислочском районе начался предварительный этап по подготовке переписи населения
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