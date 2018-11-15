По семьсот строений на каждого



С 6 ноября в Свислочском районе начался предварительный этап по подготовке переписи населения.

В качестве регистраторов привлечены работники Свислочского РУП ЖКХ. Двое из них, Александр Семакович и Вероника Чураковская, обойдут все улицы в Свислочи, Кристина Янушко – в Порозово. Во время проверки адресного хозяйства будет задействован и резервный регистратор Алла Матюнцова.

Накануне регистраторов ознакомили с порядком составления списков домов и помещений в них в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах. До 30 ноября регистраторы будут обследовать строения как действующие, так и находящиеся в стадии строительства, в которых проживают или могут проживать люди, а также нежилые строения или занятые организациями.

Всем регистраторам выданы планшеты с установленным программным обеспечением, содержащим полную информацию обо всех адресных точках. Чтобы справиться с поставленными задачами, им придется обойти по 700 строений. С девяти утра и до наступления темноты регистраторы будут сверять списки, чтобы уложиться в установленные сроки. По завершении дня результаты проверки адресного хозяйства будут отправляться на сервер.

Людмила БАЛЫШ.

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