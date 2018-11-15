Водитель школьного автобуса под Чашниками насмерть сбил ребенка





Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома





Это произошло 15 ноября около 16:00 в деревне Заборье. Водитель вез детей из школы и сада. В автобусе было 11 детей и двое сопровождающих. На остановке семеро детей вышли. Автобус дал задний ход, и в какой-то момент водитель заметил, что наехал на одного ребенка. Это был пятилетний мальчик, который скончался на месте. Объяснить, как это случилось, мужчина не смог.





Водителский стаж у него составляет 39 лет. Перед выездом он прошел предрейсовый контроль (медосмотр и инструктаж). Все необходимые документы на автобус в порядке, транспорт исправен. Автобус в тот же день прошел плановый техосмотр. Также водителя инструктировали сотрудники ГАИ об особенностях вождения при перевозке детей.





По факту ДТП проводится проверка. Следствие выяснит все обстоятельства смертельного наезда.