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Водитель школьного автобуса под Чашниками насмерть сбил ребенка

16.11.2018 09:10 — Разное | Партизан  
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Трагедия с участием ребенка произошла в Чашницком районе Витебщины. Водитель школьного автобуса, двигаясь задним ходом, насмерть сбил ребенка, сообщает БЕЛТА.


Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома

Это произошло 15 ноября около 16:00 в деревне Заборье. Водитель вез детей из школы и сада. В автобусе было 11 детей и двое сопровождающих. На остановке семеро детей вышли. Автобус дал задний ход, и в какой-то момент водитель заметил, что наехал на одного ребенка. Это был пятилетний мальчик, который скончался на месте. Объяснить, как это случилось, мужчина не смог.

Водителский стаж у него составляет 39 лет. Перед выездом он прошел предрейсовый контроль (медосмотр и инструктаж). Все необходимые документы на автобус в порядке, транспорт исправен. Автобус в тот же день прошел плановый техосмотр. Также водителя инструктировали сотрудники ГАИ об особенностях вождения при перевозке детей.

По факту ДТП проводится проверка. Следствие выяснит все обстоятельства смертельного наезда.

 
 
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Трагедия с участием ребенка произошла в Чашницком районе Витебщины. Водитель школьного автобуса, двигаясь задним ходом, насмерть сбил ребенка, сообщает БЕЛТА.
 
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