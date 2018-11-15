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Геннадий Давыдько рассказал, кто развалил Советский Союз. Вы удивитесь

16.11.2018 08:45 — Разное | Партизан  
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В программе «Марков. Ничего личного» на канале ОНТ принял участие председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько.



Ведущий программы Марат Марков спросил Давыдько, почему в Беларуси телевидение, в отличие от России, Украины, Казахстана и стран Балтии, так и не наладило массовое производство сериалов на родном языке, пишет "Наша Нива".

Давыдько ответил, что в Беларуси маленький рынок, поэтому заработать денег на кинематографе в нашей стране невозможно, и без государственных дотаций телеканалам не обойтись.

Как пример Давыдько привел Таджикистан и Узбекистан, где государство дает большие деньги на сериалы государственным каналам. Сериалы стали такими успешными, что их показывали в других странах, и именно сериалы пропагандировали культуру и историю стран.

«Не ЦРУ развалило Советский Союз, а Голливуд. Очарование другим миром. Мечта о чём-то светлом», — подчеркнул Давыдько.

 
 
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В программе «Марков. Ничего личного» на канале ОНТ принял участие председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько.
 
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