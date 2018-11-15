Геннадий Давыдько рассказал, кто развалил Советский Союз. Вы удивитесь









"Наша Нива" . Ведущий программы Марат Марков спросил Давыдько, почему в Беларуси телевидение, в отличие от России, Украины, Казахстана и стран Балтии, так и не наладило массовое производство сериалов на родном языке, пишет





Давыдько ответил, что в Беларуси маленький рынок, поэтому заработать денег на кинематографе в нашей стране невозможно, и без государственных дотаций телеканалам не обойтись.





Как пример Давыдько привел Таджикистан и Узбекистан, где государство дает большие деньги на сериалы государственным каналам. Сериалы стали такими успешными, что их показывали в других странах, и именно сериалы пропагандировали культуру и историю стран.





«Не ЦРУ развалило Советский Союз, а Голливуд. Очарование другим миром. Мечта о чём-то светлом», — подчеркнул Давыдько.

