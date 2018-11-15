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Россия, Беларусь, Казахстан: какие страны голосовали в ООН против резолюции Украины по Крыму

16.11.2018 08:18 — Разное | Партизан  
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Всего против проекта резолюции проголосовали 26 стран.

На заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций такие страны как Россия, Беларусь, Казахстан, Китай, Сербия проголосовали против обновленного проекта резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)». 

Заседание профильного комитета Генассамблеи в Нью-Йорке транслировалось на сайте ООН. Всего против проекта резолюции проголосовали 26 стран. 

В частности, это Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сербия, Южная Африка, Южный Судан, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве. 


Третий комитет Генассамблеи ООН утвердил в очередной раз обновленный проект резолюции по ситуации с правами человека в Крыму. Соответствующий документ поддержало 67 стран-членов ООН, воздержались - 82. После этого рассмотрения на заседании комитета проект резолюции Генассамблея ООН окончательно рассмотрит в декабре этого года. 27 сентября во время выступления на общих дебатах 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Петр Порошенко призвал членов ассамблеи поддержать новый проект резолюции по оккупированному Россией Крыму с целью поддержки украинских политзаключенных. В этом проекте резолюции перечислены имена всех украинских политзаключенных.

19 декабря 2017 года Генеральная ассамблея ООН одобрила обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)". За нее проголосовали 70 стран. Против были 26 стран, воздержались 76. 

Первый раз резолюцию о положении в области прав человека в оккупированном Крыму Генассамблея рассматривала в декабре 2016 года. Тогда ее поддержали тоже 70 стран, еще 77 стран воздержались и 26 проголосовали против. 27 марта 2014 года Генассамблея ООН приняла первую резолюцию по украинскому Крыму, которая не признает проведенный 16 марта референдум в Крыму об отделении от Украины и дальнейшую аннексию полуострова Россией. "За" резолюцию проголосовали 100 членов Генассамблеи, воздержались - 58, а одиннадцать проголосовали "против". 

В резолюции, которая называется "Территориальная целостность Украины" отмечается, в частности, что референдум в Крыму "не имеет силы и не может быть основанием для изменения статуса Автономной Республики Крым или города Севастополя".

 
 
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