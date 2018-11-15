Россия, Беларусь, Казахстан: какие страны голосовали в ООН против резолюции Украины по Крыму

На заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций такие страны как Россия, Беларусь, Казахстан, Китай, Сербия проголосовали против обновленного проекта резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)».





Заседание профильного комитета Генассамблеи в Нью-Йорке транслировалось на сайте ООН. Всего против проекта резолюции проголосовали 26 стран.





В частности, это Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сербия, Южная Африка, Южный Судан, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.









Третий комитет Генассамблеи ООН утвердил в очередной раз обновленный проект резолюции по ситуации с правами человека в Крыму. Соответствующий документ поддержало 67 стран-членов ООН, воздержались - 82. После этого рассмотрения на заседании комитета проект резолюции Генассамблея ООН окончательно рассмотрит в декабре этого года. 27 сентября во время выступления на общих дебатах 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Петр Порошенко призвал членов ассамблеи поддержать новый проект резолюции по оккупированному Россией Крыму с целью поддержки украинских политзаключенных. В этом проекте резолюции перечислены имена всех украинских политзаключенных.



