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Россия, Беларусь, Казахстан: какие страны голосовали в ООН против резолюции Украины по Крыму
Всего против проекта резолюции проголосовали 26 стран.
На заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций такие страны как Россия, Беларусь, Казахстан, Китай, Сербия проголосовали против обновленного проекта резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)».
Заседание профильного комитета Генассамблеи в Нью-Йорке транслировалось на сайте ООН. Всего против проекта резолюции проголосовали 26 стран.
В частности, это Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сербия, Южная Африка, Южный Судан, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.
Третий комитет Генассамблеи ООН утвердил в очередной раз обновленный проект резолюции по ситуации с правами человека в Крыму. Соответствующий документ поддержало 67 стран-членов ООН, воздержались - 82. После этого рассмотрения на заседании комитета проект резолюции Генассамблея ООН окончательно рассмотрит в декабре этого года. 27 сентября во время выступления на общих дебатах 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Петр Порошенко призвал членов ассамблеи поддержать новый проект резолюции по оккупированному Россией Крыму с целью поддержки украинских политзаключенных. В этом проекте резолюции перечислены имена всех украинских политзаключенных.
19 декабря 2017 года Генеральная ассамблея ООН одобрила обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)". За нее проголосовали 70 стран. Против были 26 стран, воздержались 76.
Первый раз резолюцию о положении в области прав человека в оккупированном Крыму Генассамблея рассматривала в декабре 2016 года. Тогда ее поддержали тоже 70 стран, еще 77 стран воздержались и 26 проголосовали против. 27 марта 2014 года Генассамблея ООН приняла первую резолюцию по украинскому Крыму, которая не признает проведенный 16 марта референдум в Крыму об отделении от Украины и дальнейшую аннексию полуострова Россией. "За" резолюцию проголосовали 100 членов Генассамблеи, воздержались - 58, а одиннадцать проголосовали "против".
В резолюции, которая называется "Территориальная целостность Украины" отмечается, в частности, что референдум в Крыму "не имеет силы и не может быть основанием для изменения статуса Автономной Республики Крым или города Севастополя".
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Всего против проекта резолюции проголосовали 26 стран.
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