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В Facebook Messenger появилась возможность удалять отправленные сообщения

16.11.2018 08:12 — Разное | Партизан  
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В приложении Facebook Messenger появилась возможность отменить отправку сообщения на протяжении 10 минут после написания.

В данный момент новая функция доступна  в Польше, Колумбии, Боливии и Литве.

Спустя 10 минут можно удалить сообщение в своём окне, но оно останется во входящих у получателя, передает TechCrunch.

Удаленные сообщения Facebook будет проверять на жалобы, и после этого удалять их из своей базы.

Напомним, ранее о наличии только у себя такой функции заявлял основатель Facebook Марк Цукерберг.

 
 
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В приложении Facebook Messenger появилась возможность отменить отправку сообщения на протяжении 10 минут после написания.
 
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