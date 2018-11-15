В Facebook Messenger появилась возможность удалять отправленные сообщения

В данный момент новая функция доступна в Польше, Колумбии, Боливии и Литве.





TechCrunch . Спустя 10 минут можно удалить сообщение в своём окне, но оно останется во входящих у получателя, передает





Удаленные сообщения Facebook будет проверять на жалобы, и после этого удалять их из своей базы.





Напомним, ранее о наличии только у себя такой функции заявлял основатель Facebook Марк Цукерберг.