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В Facebook Messenger появилась возможность удалять отправленные сообщения
В приложении Facebook Messenger появилась возможность отменить отправку сообщения на протяжении 10 минут после написания.
В данный момент новая функция доступна в Польше, Колумбии, Боливии и Литве.
Спустя 10 минут можно удалить сообщение в своём окне, но оно останется во входящих у получателя, передает
Удаленные сообщения Facebook будет проверять на жалобы, и после этого удалять их из своей базы.
Напомним, ранее о наличии только у себя такой функции заявлял основатель Facebook Марк Цукерберг.
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В приложении Facebook Messenger появилась возможность отменить отправку сообщения на протяжении 10 минут после написания.
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