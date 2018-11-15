Седан BMW третьей серии последнего поколения (индекс G20) продолжает обрастать новыми модификациями. Вслед за боевитым M340i баварцы выводят в свет экономичную гибридную версию 330e, в которой двухлитровой «четверке» объемом 2 л ассистирует электродвигатель.





Отдача бензинового турбодвигателя — 181 лошадиная сила. Интегрированный в 8-ступенчатый «автомат» электрический агрегат развивает 68 сил номинальной мощности, а при задействованной кратковременной функции XtraBoost — 109 сил. Суммарная мощность гибрида — 252 лошадиные силы (293 силы в режиме Sport), крутящий момент равен 420 Нм.





До 100 км/ч новый 330e способен разгоняться за паспортные 6 секунд, максимальная скорость достигает 230 км/ч. По сравнению с гибридной «трешкой» прежнего поколения у нового 330e до 12 кВтч увеличена емкость тяговой литий-ионной батареи, благодаря которой вырос и пробег на чистом электричестве (до 60 км — на 20 км больше, чем раньше). Средний расход по методике WLTP — 1,7 л на 100 км. Ввиду компоновочных особенностей объем багажника у 330e по сравнению с обычной бензиновой «трешкой» стал на 105 л меньше и равен 375 л.





Европейские продажи 330e начнутся летом следующего года.