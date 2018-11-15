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Новый седан BMW 330e может проехать 60 километров на электротяге и расходует 1,7 литра на "сотню"

16.11.2018 09:23 — Разное | Tut.by  
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Седан BMW третьей серии последнего поколения (индекс G20) продолжает обрастать новыми модификациями. Вслед за боевитым M340i баварцы выводят в свет экономичную гибридную версию 330e, в которой двухлитровой «четверке» объемом 2 л ассистирует электродвигатель.


Отдача бензинового турбодвигателя — 181 лошадиная сила. Интегрированный в 8-ступенчатый «автомат» электрический агрегат развивает 68 сил номинальной мощности, а при задействованной кратковременной функции XtraBoost — 109 сил. Суммарная мощность гибрида — 252 лошадиные силы (293 силы в режиме Sport), крутящий момент равен 420 Нм.


До 100 км/ч новый 330e способен разгоняться за паспортные 6 секунд, максимальная скорость достигает 230 км/ч. По сравнению с гибридной «трешкой» прежнего поколения у нового 330e до 12 кВтч увеличена емкость тяговой литий-ионной батареи, благодаря которой вырос и пробег на чистом электричестве (до 60 км — на 20 км больше, чем раньше). Средний расход по методике WLTP — 1,7 л на 100 км. Ввиду компоновочных особенностей объем багажника у 330e по сравнению с обычной бензиновой «трешкой» стал на 105 л меньше и равен 375 л.


Европейские продажи 330e начнутся летом следующего года.

 
 
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Седан BMW третьей серии последнего поколения продолжает обрастать новыми модификациями. Вслед за боевитым M340i баварцы выводят в свет экономичную версию 330e.
 
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