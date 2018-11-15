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Восстановлен единственный сохранившийся экземпляр Laurin & Klement BSC 1908 выпуска

16.11.2018 09:19 — Разное | Tut.by  
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Уникальный экземпляр Laurin & Klement (так изначально называлась Skoda) пополнил экспозицию музея чешской компании в Млада-Болеславе, специалисты которого полностью отреставрировали автомобиль за два года.


Спортивный Laurin & Klement BSC 1908 года выпуска — единственный сохранившийся экземпляр из 12 выпущенных. Команда экспертов привела его в первоначальное состояние в соответствии с оригинальными чертежами, отреставрировав шасси, двигатель, трансмиссию и другие элементы, а также установив новую электрическую систему. Автомобиль получил новый кузов, также изготовленный в полном соответствии с историческими документами.


Двигатель Laurin & Klement BSC объемом 1399 «кубиков» развивает 12 лошадиных сил и имеет тот же серийный номер (5635), который был присвоен автомобилю на фабрике в Млада-Болеславе в июле 1908 года.


Отметим, что сперва в 1895 году Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент запустили производство велосипедов, а позже, в 1899 году освоили выпуск мотоциклов. В 1905 году предприниматели представили первый серийный автомобиль — Voiturette A. В 1906 году молодая компания выпустила всего несколько десятков автомобилей, но уже в 1908 году их число доходило до 500. Что касается BSC, то эта модель была доступна как в сборке с готовым кузовом, так и в виде шасси, на которое клиенты могли установить индивидуальный кузов от одного из специализированных ателье. Последний вариант стоил пять тысяч австро-венгерских крон. Готовый же автомобиль с заводским стандартным кузовом предлагался за 5500 крон.

 
 
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Уникальный экземпляр Laurin & Klement (так изначально называлась Skoda) пополнил экспозицию музея чешской компании в Млада-Болеславе.
 
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