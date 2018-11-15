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Встречи информационных групп с населением города прошли 15 ноября

16.11.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Традиционными стали уже встречи информационных групп, состоящих из специалистов райисполкома и различных предприятий города, с трудовыми коллективами и населением района. Как и в каждый третий четверг месяца, такие встречи состоялись 15 ноября. Информационная группа во главе с Геннадием Хоружиком посетила ОАО «Сморгонские молочные продукты», а в актовом зале школы искусств с населением пообщалась группа Татьяны Щеберяко.

Обсуждаемые вопросы – уборка урожая и достижения сельского хозяйства в целом по району, профилактика ВИЧ и ответственность родителей за содержание детей.

Не обошли вниманием и вопросы, задаваемые сотрудниками и гостями ОАО «Сморгонские молочные продукты». А беспокоит жителей города многое. Жительница дома №15/1 по улице Пограничников попросила обратить внимание на водоотведение, ведь подвал дома во время дождей постоянно подтапливается, что создает неудобства и даже угрозу здоровья. Жаловались также на отсутствие нормального подъезда к детскому саду № 15, опасный перекресток улиц Кутузова и Я. Коласа. Интересовались экопродукцией, производимой в нашем районе. Врач-эпидемиолог Анатолий Шкирмант и главврач районной больницы Сергей Куденьчук напомнили о важности вакцинации против гриппа.

Встречи информационных групп с населением города прошли 15 ноября

Встречи информационных групп с населением города прошли 15 ноября

Встречи информационных групп с населением города прошли 15 ноября

Встречи информационных групп с населением города прошли 15 ноября

Неравнодушные жители города собрались и в школе искусств имени Огинского. Поднимались вопросы вырубки и неправильной обрезки деревьев в городе. Обратили внимание на высокие неудобные бордюры на некоторых пешеходных переходах. Преподавателей школы, чьи воспитанники часто выступают в летнем амфитеатре, волнует вопрос его реконструкции и благоустройства.

Встречи информационных групп с населением города прошли 15 ноября

Виолетта ВОЙТКО.

Фото автора.

 
 
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