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СЛУЖБА 101: пожар на территории садового товарищества «Лесной сад» возле д. Марковцы Сморгонского района

16.11.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Оперативная информация с 06-00 часов 15.11.2018 до 06-00 часов 16.11.2018 г.
На территории области произошло 3 пожара. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.

СЛУЖБА 101: пожар на территории садового товарищества «Лесной сад» возле д. Марковцы Сморгонского района
Пожар в жилом доме

15.11.2018 в 10-46 поступило сообщение о пожаре в кирпичном жилом доме в г. Лида по ул. Коннова. В результате повреждены кровля, перекрытие, имущество в доме. Причина пожара устанавливается.

Пожар автомобиля

15.11.2018 в 13-26 поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля Фольксваген в г. Ошмяны по ул. Красноармейской. В результате повреждены моторный отсек, элементы кузова. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).

Пожар в дачном доме

15.11.2018 в 23-50 поступило сообщение о пожаре в дачном доме на территории садового товарищества «Лесной сад» возле д. Марковцы Сморгонского района. В результате строение уничтожено. Причина пожара устанавливается.

 Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

 
 
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Оперативная информация с 06-00 часов 15.11.2018 до 06-00 часов 16.11.2018 г. На территории области произошло 3 пожара. Нарушений условий жизнедеятельности людей не...
 
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