Тест-драйв самого доступного Geely - седана Emgrand 7. Будет ли он бестселлером?

Порвет зал или останется скромно стоять в углу автоцентра, привлекая внимание лишь организаций и таксистов? Госзакупки или интерес физических лиц. Я взял новый седан Geely Emgrand 7 в максимальной комплектации на двухдневный тест, чтобы ответить на эти вопросы.





Geely Emgrand 7 — не тот автомобиль, в котором надо искать скрытые таланты и смаковать каждый километр. Я выбрал максимально простой подход — что мне в нем нравится, что — не нравится и что — не вызывает эмоций. Давайте начнем с последнего.

Мне фиолетово

Его белорусское происхождение. Уверен, что китайское ничуть не лучше. Или не хуже. Неважно. Главное, чтобы выдержал кузов, потому что с механической частью китайские конструкторы уже не лажают. Пока об антикоррозийной стойкости ничего сказать нельзя, поэтому и обсуждать нечего.

Его дизайн. Это автомобиль не для того, чтобы оглядываться каждый раз, оставляя его на парковке. Он пропорционален, у него современная оптика, но при этом 16-дюймовые колеса в широких арках выглядят субтильно. Но это субъективно.





Его управляемость. Здесь есть система стабилизации, АБС, внятное рулевое управление. Да, он срывается в занос под сброс газа, кренится в поворотах, но некритично. Так что мне все равно. Свою задачу по доставке тела из точка А в точку Б автомобиль выполняет.

Хотел сюда же добавить интерьер, но потом понял, что он весьма неплох.

Мне не нравится

Посадка. Людям с ростом выше 180 будет остро не хватать регулировки руля по вылету, которой здесь нет. Я тщетно поднимал и опускал кресло, пытаясь найти какую-то золотую середину. Но все равно колени оказывались предательски высоко задранными.





Багажник открывается только из салона или кнопкой на ключе. На крышке багажника нет никаких кнопок. Возможно, это дело привычки, но такую кнопку давно приладили даже на сверхбюджетный Renault Logan.

Мотор ощутимо вибрирует на холостых оборотах, когда в режиме D стоишь с нажатой педалью тормоза. А непрогретая машина еще и подергивается на минимальной скорости. Иногда, кстати, эта вибрация пропадает. Возможно, это особенность конкретного экземпляра.





Звук мотора. Пока ты едешь спокойно, он жужжит не громче, чем у любого конкурента в этом ценовом сегменте. Но как только стрелка тахометра переваливает через 3500−4000 оборотов, звук мотора перестает быть томным.

Да и вариатор в режиме «тапка в пол» выдает свою бесступенчатую сущность. Обороты взлетают до небес, мотор зависает на одной высокой ноте, и машина начинает разгон.

Здесь нет лючка для длинномеров. Когда я купил в строительном магазине длинные планки, пришлось их запихивать в салон. Потому что из-за двух установленных детских кресел я не мог сложить спинку заднего сиденья.

Мне нравится





Интерьер. Он лаконичный, хорошо собран и выглядит хорошо для автомобиля ценой 14 500 долларов. Эргономика? Помимо неудобной посадки, каких-либо провальных решений в интерьере нет. И спасибо за полноценные дверные ручки, а не куцые кармашки в дверях.





Задние сиденья. Они простоваты по виду, подлокотник незатейлив (но он есть!). Запаса пространства хватает, чтобы без проблем сесть пассажиру ростом больше 180 см. Взаимный наклон спинки и подушки заднего дивана выбран удачно и даже чем-то напоминает Citroen C4 седан .





Багажник большой — заявлено аж 680 литров. Может, и приврали слегка, но все равно грузовой отсек вышел вместительным. Под полом хранится, кстати, «докатка». Полноценное запасное колесо было бы лучше.





Вариатор неплох. Это не лучший образец бесступенчатых трансмиссий, но есть варианты и похуже. Этот агрегат неплохо подружили с мотором. У него есть важное качество — линейный и понятный разгон плюс уверенный старт с места. В городском рваном ритме нет никаких претензий. Мотор относительно мощный — 133 «лошадки» — и он хорошо вытягивает с низов, не заставляя вариатор забрасывать обороты в «дискомфортную» зону.

На скорости 100 км/ч обороты не превышают отметку 2000. И в салоне тихо, и расход не испугает.





Подвеска. Она слегка зудит на мелочах, но я ей это готов простить за хорошую энергоемкость. Лежачие полицейские не доставляют неудобств, и вообще, начинаешь все чаще нервничать, думая, почему все так медленно едут. Ну ямки, подумаешь!

Брать — не брать?

Брать будут. Потому что кредит уж больно сладок. Кто? Большой вопрос. Какая-то часть физлиц будет, но не уверен, что их доля окажется велика. Несмотря на то что формально седан Geely Emgrand 7 относится к сегменту С (Citroen C4, Volkswagen Jetta), реально он будет бороться с бюджетными седанами B-класса российской сборки. Альтернатив масса, но такого кредита нет ни у кого.

Прочие наблюдения



Показания бортового компьютера листаются кнопкой слева от руля, на панели. Неудобно



Запуск двигателя кнопкой и бесключевой доступ в салон — в базе



Топовая мультимедийная система позволяет смотреть видео или фото с «флешки»



Управление климат-контролем образцовое, но он всего лишь однозонный



Панель приборов красива и удобочитаема. Но вот нюанс — бортовой компьютер показывает только моментальный расход топлива



В боксе-подлокотнике есть два разъема USB

Краткие технические характеристики

Автомобиль, побывавший на тесте AUTO.TUT.BY Geely Emgrand 7 Рабочий объем, см3 1808 Максимальная мощность, л. с. 133 Максимальный крутящий момент, Нм 170 Максимальная скорость, км/ч 170 Разгон с 0 до 100 км/ч, с н.д. Расход топлива, л/100 км (средний) 7,8 Длина, мм 4631 Ширина, мм 1789 Высота, мм 1479 Колесная база, мм 2650 Клиренс, мм 167