ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь предлагает Иркутской области технику для лесозаготовки - власти региона

16.11.2018 09:04 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский производитель специальной техники "Амкодор" готов поставлять свою продукцию в Иркутскую область, сообщила пресс-служба правительства региона по итогам встречи губернатора Сергея Левченко и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

"Как отметил А.Лукашенко, белорусское предприятие "Амкодор" готово помочь оснастить лесопромышленников современными лесозаготовительными комплексами. Они уже прошли апробацию в Беларуси, России, на мировых рынках", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Иркутская область также заинтересована в поставках из Беларуси карьерных самосвалов Белорусского автомобильного завода (БелАЗ), автобусов, а также сельхозмашин - тракторов, кормо- и зерноуборочных комбайнов, "которые по своим техническим характеристикам и качеству не уступают зарубежным аналогам, имеют более конкурентную цену".

Иркутская область - лидер по заготовке леса в России.

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства Иркутской области заключило соглашение о сотрудничестве с белорусским производителем сельхозтехники "Гомсельмаш". В его рамках завод поставит в регион первый зерноуборочный комбайна на газомоторном топливе.

Кроме этого, как сообщила пресс-служба правительства Беларуси, А.Лукашенко на встрече с иркутским губернатором пояснил, что республика рассматривает возможность покупки новых российских пассажирских самолетов МС-21 (собирается в Иркутске) и предлагает кооперацию в сфере ремонта авиатехники.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский производитель специальной техники "Амкодор" готов поставлять свою продукцию в Иркутскую область, сообщила пресс-служба правительства региона по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Главный агроном ОАО «Ставокское» Александр Кирикович выбрал осознанно профессию земледельца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика