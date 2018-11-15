Беларусь предлагает Иркутской области технику для лесозаготовки - власти региона

Белорусский производитель специальной техники "Амкодор" готов поставлять свою продукцию в Иркутскую область, сообщила пресс-служба правительства региона по итогам встречи губернатора Сергея Левченко и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

"Как отметил А.Лукашенко, белорусское предприятие "Амкодор" готово помочь оснастить лесопромышленников современными лесозаготовительными комплексами. Они уже прошли апробацию в Беларуси, России, на мировых рынках", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Иркутская область также заинтересована в поставках из Беларуси карьерных самосвалов Белорусского автомобильного завода (БелАЗ), автобусов, а также сельхозмашин - тракторов, кормо- и зерноуборочных комбайнов, "которые по своим техническим характеристикам и качеству не уступают зарубежным аналогам, имеют более конкурентную цену".

Иркутская область - лидер по заготовке леса в России.

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства Иркутской области заключило соглашение о сотрудничестве с белорусским производителем сельхозтехники "Гомсельмаш". В его рамках завод поставит в регион первый зерноуборочный комбайна на газомоторном топливе.

Кроме этого, как сообщила пресс-служба правительства Беларуси, А.Лукашенко на встрече с иркутским губернатором пояснил, что республика рассматривает возможность покупки новых российских пассажирских самолетов МС-21 (собирается в Иркутске) и предлагает кооперацию в сфере ремонта авиатехники.