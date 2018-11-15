Топ-9 причин ссор семейных пар в путешествиях

Сервис поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner провел опрос среди семейных туристов. Опрошенные назвали причины, по которым чаще всего ссорились со своей второй половинкой в отпуске.

Большинство (34% респондентов) назвали неумение партнера делать красивые фотографии. На втором месте - зависимость от гаджетов. Замыкают тройку лидеров споры о том, поспать ли подольше или подняться пораньше.

Также в топ-9 причин ссор - разногласия о том, нужно ли выйти заранее, поехать ли налегке, на что потратить деньги, составлять скрупулезные планы или действовать спонтанно, выбрать пляжный или активный отдых, снимать апартаменты или номер в отеле.