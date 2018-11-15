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Топ-9 причин ссор семейных пар в путешествиях

16.11.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Сервис поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner провел опрос среди семейных туристов. Опрошенные назвали причины, по которым чаще всего ссорились со своей второй половинкой в отпуске.

Большинство (34% респондентов) назвали неумение партнера делать красивые фотографии. На втором месте - зависимость от гаджетов. Замыкают тройку лидеров споры о том, поспать ли подольше или подняться пораньше.

Также в топ-9 причин ссор - разногласия о том, нужно ли выйти заранее, поехать ли налегке, на что потратить деньги, составлять скрупулезные планы или действовать спонтанно, выбрать пляжный или активный отдых, снимать апартаменты или номер в отеле.

 
 
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Сервис поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner провел опрос среди семейных туристов. Опрошенные назвали причины, по которым чаще всего ссорились...
 
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