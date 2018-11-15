Минск и Москва выработают алгоритм компенсации потерь белорусскому бюджету от налогового маневра">

Минск и Москва выработают алгоритм компенсации потерь белорусскому бюджету от налогового маневра">

Минск и Москва должны к 15 декабря определить механизм компенсации Беларуси потерь из-за налогового маневра в нефтяной отрасли России.

Об этом заявил назначенный посол Беларуси в РФ Владимир Семашко в интервью телеканалу "Беларусь 1".

«Глобальное понимание у переговорщиков с двух сторон – и с белорусской, и с российской - есть. Понятно, что надо как-то двигаться. Но переговоры идут непросто. (...) Мы даже обозначили срок – к 15 декабря этого года мы должны найти алгоритм, некую формулу, как мы будем двигаться, как мы будем этот налоговый маневр нейтрализовывать», - сказал Владимир Семашко, пишет interfax.by .

Посол отметил, что соответствующая договоренность зафиксирована в соответствующем протоколе, подписанном сторонами.

Напомним, Россией в 2019-2024 годах будет реализован налоговый маневр в нефтяной отрасли, который предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки НДПИ.

Отметим, что Минфин Беларуси в августе заявил, что оценивает потери бюджета в 2019 году от налогового маневра в нефтяной сфере России в 300 млн долларов.

Как сообщалось, в начале ноябре Минск и Москва вступили в активную фазу переговоров о механизме компенсации белорусской стороне выпадающих доходов бюджета из-за начала реализации в РФ так называемого налогового маневра в нефтяной сфере.