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Какой самый большой кредит могут сейчас дать банки и какая для этого нужна зарплата

16.11.2018 09:56 — Разное | Tut.by  
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Бывают ситуации, когда не хватает собственных денег на крупные траты. И мы почти всегда знаем, сколько денег нам нужно «для счастья». А вот сколько может одолжить банк и какой кредит сейчас самый большой? FINANCE.TUT.BY проанализировал предложения от банков по кредитам на крупные суммы.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Свадьба, ремонт, путешествия, покупка квартиры или машины — все это только некоторые из многочисленных поводов для крупных трат. Но, к сожалению, не всегда собственных сбережений хватает для осуществления задуманных планов. Иногда в таких ситуациях может помочь заем от банков. Хотя высокие ставки, обеспечение, лишние документы могут быстро отбить желания даже рассматривать этот метод.

FINANCE.TUT.BY обратил внимание на предложения от банков с максимальной суммой до 15 000 рублей и выше.

Нас интересовали кредиты на любые цели и возобновляемые кредитные карты. Важный критерий отбора — для оформления кредита не требуется поручитель или залог, предложение доступно для новых клиентов банка и не требует особых условий при оформлении.

Банк, кредит

Ставка

Максимальный срок, максимальная сумма, справка о доходах

Банк ВТБ (Беларусь),
«Новенький»

9% первые 90 дней, потом 29,9%

до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 5 000
Банк ВТБ (Беларусь),
«На всё про всё»
 		23,9% до 60 месяцев, от 10 000 до 15 000 рублей

МТБанк,
«Проще простого»

16%

до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах

МТБанк,
Кредитная карта
«Проще простого»

15% до 40 дней, 27% на льготные операции, 36% в остальных случаях

54 месяца, из них 18 только погашение, до 15 000 рублей, без справки о доходах

Альфа-Банк,
«Кредит наличными»

27,9% — при сумме от 1000 рублей и сроке 36, 48, 60

29,9% — в иных ситуациях

до 72 месяцев, до 30 тысяч рублей, до 5000 рублей без справки о доходах

Альфа-Банк,
Кредитная карточка «Альфа — Премиум»

0,1% — 5 дней, потом 28,9%

до 15 тысяч рублей, справка для любой суммы

Абсолютбанк,
«Гостеприимный кредит»

16%

до 24 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей

Банк Москва — Минск,
«БОЛЬШЕ чем на ЛИЧНОЕ»

9,99% первые 30 дней, потом 24,99%

до 60 месяцев, до 20 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Банк Москва — Минск,
Кредитная карта «Смарт карта»

24,99%

48 месяцев, из них 24 месяца только погашение, до 20 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

БПС-Сбербанк,
«Без границ»

16% — первые 95 дней, потом — 23%

до 72 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 10 000 рублей

Белорусский народный банк,
«Оранжевая мечта»

16,1%

до 36 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Идея Банк,
«Простой»

25%

до 42 месяцев, до 23 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей

Приорбанк,
«Кредит на карточку»

19%

до 84 месяцев, до 10 000 евро в эквиваленте, справка о доходах для любой суммы

Банк, кредит, ставка

Максимальный срок, максимальная сумма, справка о доходах

Банк ВТБ (Беларусь),
«Новенький»

9% первые 90 дней, потом 29,9%

до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 5 000

Банк ВТБ (Беларусь),
«На всё про всё»

23,9%

 до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 5 000

МТБанк,
«Проще простого»

16%

до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах

МТБанк,
Кредитная карта
«Проще простого»

15% до 40 дней, 27% на льготные операции, 36% для остальных ситуаций

54 месяца, из них 18 только погашение, до 15 000 рублей, без справки о доходах

Альфа-Банк,
«Кредит наличными»

27,9% — при сумме от 1000 рублей и сроке 36, 48, 60

29, 9% — в иных ситуациях

до 72 месяцев, до 30 тысяч рублей, до 5000 рублей без справки о доходах

Альфа-Банк,
Кредитная карточка «Альфа — Премиум»

0,1% 5 дней, потом 28,9%

до 15 тысяч рублей, справка для любой суммы

Абсолютбанк,
«Гостеприимный кредит»

16%

до 24 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей

Банк Москва — Минск,
«БОЛЬШЕ чем на ЛИЧНОЕ»

9,99% первые 30 дней, потом 24,99%

до 60 месяцев, до 20 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Банк Москва — Минск,
Кредитная карта «Смарт карта»

24,99%

48 месяцев, из них 24 месяца только погашение, до 20 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

БПС-Сбербанк,
«Без границ»

16% — первые 95 дней, потом — 23%

до 72 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 10 000 рублей

Белорусский народный банк,
«Оранжевая мечта»

16,1%

до 36 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Идея Банк,
«Простой»

25%

до 42 месяцев, до 23 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей

Приорбанк,
«Кредит на карточку»

19%

до 84 месяцев, до 10 000 евро в эквиваленте, справка о доходах для любой суммы

Главные выводы из анализа условий по «большим» кредитам:

  • Первое, что сразу бросается в глаза, это высокие ставки. Оформить кредит можно под ставку от 15 до 29,9%. При этом основная масса ставок выше 25%. Сейчас у банков есть предложения по потребительским кредитам со ставками до 16,1%, но в нашей подборке таких всего три — кредит «Проще простого» от МТБанка, кредит «Оранжевая мечта» от Белорусского народного банка, кредит «Гостеприимный кредит» от Абсолютбанка. Разницу в ставках можно объяснить тем, что банки охотнее предоставляют кредиты с низкими ставками на маленькие сроки и для небольших сумм.
  • Самые крупные суммы без дополнительного обеспечения предлагают Идея Банк и Альфа-Банк — до 23 000 и 30 000 рублей соответственно.
  • При оформлении кредита необязательно потребуется справка о доходах. Например, МТБанк предлагает оформить потребительский кредит или кредитную карту с суммой до 15 000 рублей. При этом подготавливать справку и предоставлять ее банку не обязательно. Еще одно хорошее предложение по кредиту «Без границ» от БПС-Сбербанка — до 10 000 рублей без лишних документов.
  • Вернуть такую большую сумму за короткий срок не всегда легко, и банки предоставляют длительные сроки для возврата кредита. Максимальные сроки для погашения всего долга составляют 72−84 месяца.

Сколько придется платить и какая нужна зарплата

Мы сделали примерные расчеты, чтобы понять каким будет ежемесячный платеж и общая переплата для такого кредита. Ориентировались на кредит с максимальной доступной суммой — «Кредит наличными» от Альфа-Банка.

Предположим, вы оформляете 30 000 рублей на 6 лет. Для такой суммы и срока платеж составит примерно 862,31 рубля, а итоговая переплата 31 086,10. Такая переплата получится только при условии того, что вы будите гасить кредит весь срок строго по графику. Теперь про необходимую зарплату. Чтобы оформить такой кредит потребуется доход не меньше 1976 рублей.

Выбрать подходящий кредит в банках Беларуси:

 
Теги: Минск
 
 
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