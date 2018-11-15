В Пинске проводится смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление зданий

Пинский городской исполнительный комитет проводит очередной ежегодный городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление зданий и прилегающих к ним территорий среди организаций, индивидуальных предпринимателей города Пинска.

Для принятия участия в смотре-конкурсе организациям, индивидуальным предпринимателям города Пинска необходимо до 10 декабря текущего года выполнить оформление своих зданий и прилегающих к ним территорий и подать заявку на участие в смотре-конкурсе в управление архитектуры и градостроительства Пинского городского исполнительного комитета (тел. 32-36-60)