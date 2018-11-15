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Подписка на первое полугодие 2019 года вступает в активную фазу

16.11.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Подписка на первое полугодие 2019 года вступает в активную фазу

Подписка по телефону

Вы хотите подписаться на районную газету «Дзвінская праўда», но не хватает  времени или сил, чтобы сходить в отделение связи? Не проблема! Почтальон придёт к вам домой в удобное  для вас  время и оформит подписку на месте. Для этого не надо отслеживать появление почтальона на улице. Достаточно позвонить по телефонам редакции 56449 или 56257 и  ваша заявка будет принята.

Подписаться можно также непосредственно в здании редакции или в Интернет-банкинге через услугу «произвольный платёж».

Оставайтесь с нами!

Купить газету можно в магазине «Глобус»

Основным способом распространения  районной газеты среди читателей является подписка. Но для тех, кто не успел  её оформить  или желает приобрести дополнительные экземпляры, есть возможность сделать это в магазине «Глобус» Союзпечати. Стоимость газеты «Дзвінская праўда» в розничной продаже – 55 коп.

 
 
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