Подписка на первое полугодие 2019 года вступает в активную фазу

Подписка по телефону

Вы хотите подписаться на районную газету «Дзвінская праўда», но не хватает времени или сил, чтобы сходить в отделение связи? Не проблема! Почтальон придёт к вам домой в удобное для вас время и оформит подписку на месте. Для этого не надо отслеживать появление почтальона на улице. Достаточно позвонить по телефонам редакции 56449 или 56257 и ваша заявка будет принята.

Подписаться можно также непосредственно в здании редакции или в Интернет-банкинге через услугу «произвольный платёж».

Оставайтесь с нами!

Купить газету можно в магазине «Глобус»

Основным способом распространения районной газеты среди читателей является подписка. Но для тех, кто не успел её оформить или желает приобрести дополнительные экземпляры, есть возможность сделать это в магазине «Глобус» Союзпечати. Стоимость газеты «Дзвінская праўда» в розничной продаже – 55 коп.