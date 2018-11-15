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Хаос в кабинете Мэй обрушил курс британского фунта

16.11.2018 09:57 — Разное | Ежедневник  
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Хаос в кабинете Мэй обрушил курс британского фунта

Британский фунт обвалился на торгах в четверг, 16 ноября, на фоне нарастающего хаоса в кабинете Терезы Мэй, который за день лишился трех министров, несогласных с планом выхода из ЕС.

Министр по делам Brexit Доминик Рааб, министр труда и пенсионного обеспечения Эстер Маквей и министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара подали в отставку спустя несколько часов после того, как правительство утвердило план выхода Brexit, который Мэй готовила более года, пишет finanz.ru.

К 18.33 мск фунт подешевел на 1,52% против доллара - рекордно с декабря 2016 года, а в ходе торгов падал до 1,2751 доллара за фунт, остановившись менее чем в 1% от нового минимума за 1,5 года.

Инвесторы начинают опасаться сценария, при котором Мэй будет объявлен вотум недоверия, говорит аналитик ING Крис Тернер.

План Brexit не устраивает никого, рассуждает он: для сторонников выхода из ЕС в нем слишком много уступок. Главные из них - особый режим для Северной Ирландии, который дает возможность спекулировать на территориальной целостности Британии, а также право вето для Брюсселя на вопрос о выходе Лондона и таможенного союза.

Сторонники членства ЕС в свою очередь выступают за повторный референдум или по крайней мере отсрочку, чтобы согласовать лучшую сделку, говорит Тернер.

По его прогнозу, фунт может потерять еще 3-4%, опустившись до нового минимума с 2016 года.

Среди членов Консервативной партии, которую возглавляет Мэй, зреет бунт, пишет The Guardian: они собирают голоса для вынесения вотума недоверия.

Для этого, по правилам партии, требуется 15% от ее голосов в парламенте, или 48 человек.

 
 
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Британский фунт обвалился на торгах в четверг, 16 ноября, на фоне нарастающего хаоса в кабинете Терезы Мэй, который за день лишился трех министров, несогласных с...
 
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