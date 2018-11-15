У Барановичей может появиться побратим в Румынии

Делегация двух румынских городов Рымнику-Вылча и Петрошани посещает с визитом Барановичи для налаживания партнерских связей, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель городского Совета депутатов Григорий Кособуцкий.



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В составе официальной делегации руководители двух городов из соседних уездов в юго-западной части Румынии - жудецов Вылча и Хунедоара. "Это ответный визит. По приглашению румынской стороны наша делегация летом побывала в городе Рымнику-Вылча, где презентовала социально-экономический потенциал Барановичей. В мэрии изъявили желание наладить более тесные связи и заключить соглашение о побратимстве. Для проработки этих вопросов к нам прибыли главы администраций двух румынских городов", - пояснил цель визита Григорий Кособуцкий.

На встрече в горисполкоме, где присутствовали представители барановичских предприятий, стороны обменялись мнениями по поводу перспектив сотрудничества. Гости посетили автоагрегатный завод, ОАО "Торгмаш", БПХО. В Барановичском государственном университете речь шла о возможности обучения румынских студентов.

"Мы договорились, что вначале выйдем на определенный уровень сотрудничества в какой-либо сфере - культуре, образовании, промышленности. Тогда будет смысл заключать соглашение о партнерстве. У румынских коллег неподдельный интерес к этому. Впрочем, заинтересованность в налаживании контактов обоюдная. Наши предприятия хотят увеличивать экспорт, город приветствует иностранные инвестиции. Надо искать эти точки соприкосновения", - подытожил председатель горсовета.

В Беларуси румынская делегация пробудет до 17 ноября. Сегодня гости намерены осмотреть достопримечательности столицы.