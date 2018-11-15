ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У Барановичей может появиться побратим в Румынии

16.11.2018 10:34 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Делегация двух румынских городов Рымнику-Вылча и Петрошани посещает с визитом Барановичи для налаживания партнерских связей, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель городского Совета депутатов Григорий Кособуцкий.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60670.php

У Барановичей может появиться побратим в Румынии

В составе официальной делегации руководители двух городов из соседних уездов в юго-западной части Румынии - жудецов Вылча и Хунедоара. "Это ответный визит. По приглашению румынской стороны наша делегация летом побывала в городе Рымнику-Вылча, где презентовала социально-экономический потенциал Барановичей. В мэрии изъявили желание наладить более тесные связи и заключить соглашение о побратимстве. Для проработки этих вопросов к нам прибыли главы администраций двух румынских городов", - пояснил цель визита Григорий Кособуцкий.

На встрече в горисполкоме, где присутствовали представители барановичских предприятий, стороны обменялись мнениями по поводу перспектив сотрудничества. Гости посетили автоагрегатный завод, ОАО "Торгмаш", БПХО. В Барановичском государственном университете речь шла о возможности обучения румынских студентов.

"Мы договорились, что вначале выйдем на определенный уровень сотрудничества в какой-либо сфере - культуре, образовании, промышленности. Тогда будет смысл заключать соглашение о партнерстве. У румынских коллег неподдельный интерес к этому. Впрочем, заинтересованность в налаживании контактов обоюдная. Наши предприятия хотят увеличивать экспорт, город приветствует иностранные инвестиции. Надо искать эти точки соприкосновения", - подытожил председатель горсовета.

В Беларуси румынская делегация пробудет до 17 ноября. Сегодня гости намерены осмотреть достопримечательности столицы.

 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Делегация двух румынских городов Рымнику-Вылча и Петрошани посещает с визитом Барановичи для налаживания партнерских связей, сообщил корреспонденту БЕЛТА...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь обыграла Люксембург в Лиге наций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика