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Дизель насмерть сбил мужчину в Ляховичском районе

16.11.2018 10:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Ляховичском районе дизель-поезд сбил мужчину, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60669.php

Дизель насмерть сбил мужчину в Ляховичском районе

Несчастный случай произошел 15 ноября в 21.35 неподалеку от остановочного пункта Кулени. Дизель-поезд сообщением Удрицк-Барановичи сбил неработающего жителя деревни Федюки 1974 года рождения. Мужчина от полученных травм скончался.

Проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.

 
 
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В Ляховичском районе дизель-поезд сбил мужчину, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. Несчастный случай произошел 15 ноября в 21.35 неподалеку от...
 
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