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Дизель насмерть сбил мужчину в Ляховичском районе
16.11.2018 10:34 — Разное | Виртуальный Брест
В Ляховичском районе дизель-поезд сбил мужчину, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Несчастный случай произошел 15 ноября в 21.35 неподалеку от остановочного пункта Кулени. Дизель-поезд сообщением Удрицк-Барановичи сбил неработающего жителя деревни Федюки 1974 года рождения. Мужчина от полученных травм скончался.
Проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.
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В Ляховичском районе дизель-поезд сбил мужчину, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. Несчастный случай произошел 15 ноября в 21.35 неподалеку от...
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